Tuyo dialoga sobre ciclo de fracasso em segunda parte do disco 'Chegamos Sozinhos em Casa'

“Chegamos Sozinhos em Casa é uma obra una, dividida em duas partes que, juntas, formam um mapa no qual podemos observar por quais lugares passamos para chegar até aqui”. Essa é uma das definições possíveis para o segundo disco da banda Tuyo – trio formado por Lio Soares, Lay Soares e Machado –, que dividiu o próprio processo de “adultecimento” em um álbum de dois volumes.

Enquanto o primeiro, lançado em maio, traçou as transformações territoriais que inspiraram expectativas nos integrantes, o segundo se aprofunda nos sentimentos que atravessam a vida adulta independente do lugar. A inevitabilidade do fracasso, do fim de relações e da saudade que algumas rupturas deixam são alguns dos elementos que servem de combustível para as oito faixas de Chegamos Sozinhos em Casa vol. 02 (ouça aqui). Com patrocínio de Natura Musical, o disco chega hoje, dia 22 de julho (quinta-feira), nas plataformas de streaming, e traz parcerias com Lenine, Drik Barbosa e Jonathan Ferr. O DJ e produtor musical RDD (Rafa Dias, do ÀTTØØXXÁ) está presente na faixa “Do Lado De Dentro”, disponível com um videoclipe no canal oficial da Tuyo no YouTube.

Encarregada de iniciar o disco, “Do Lado De Dentro” traz versos que exaltam a possibilidade de uma pessoa se encontrar na outra (romanticamente ou não) e de se conectar sem filtros sociais. A sensação de intimidade se traduz no registro audiovisual – com direção de Lio e Marcão. “A gente, atualmente, até comemora algumas coisas, mas sempre debaixo da sombra de que algo difícil está acontecendo. No clipe, a gente mostra que dá pra comemorar e dançar, mesmo que seja só com o ombrinho e dentro de casa”, comenta Lio.

O clima intimista não se limita à primeira música. Ele é, inclusive, um dos elementos que costura a relação entre todas as composições. “Se o EP Pra Doer (2017) e o disco Pra Curar (2018) já aproximaram a gente de quem ouve Tuyo e acompanha a nossa trajetória, Chegamos Sozinhos Em Casa leva isso a outro nível por ser ainda mais íntimo”, destaca Lio ao falar das músicas, que versam sobre assuntos densos. É o caso de “Saudade Impura”, faixa escrita por Machado sobre a falta que sente do irmão que perdeu há quatro anos.

As temáticas que esbanjam sensibilidade se desdobram por outras canções. Em “Fracasso”, por exemplo, o trio fala sobre a necessidade de se responsabilizar pelas coisas que dão errado na vida. Para isso, contam com vocais do cantor pernambucano Lenine. “Sinto que essa música conversa com os trabalhos dele, com o jeito que ele fala verdades densas, mas de um jeito muito bonito e carinhoso”, observa Lay.

O repertório de Chegamos Sozinhos Em Casa vol. 02 também tem seus respiros, um deles com a participação da rapper Drik Barbosa, na música “Tem Dias”. Carregada de afeto, a canção mostra que o fim de relacionamento não é sinônimo de deletar momentos vividos. “É um final feliz pra uma história que podia terminar de forma triste. A gente tem aquela ideia de ficar junto pra sempre, mas, às vezes, esse prazo diminui”, explica Lio. "A Drik é a personificação do carinho e do sorriso, então a presença dela funciona como um ponto de luz no meio de um disco firme, de duras verdades", complementa Lio.

As dualidades contidas nas relações – até mesmo na conexão consigo – ganham ainda mais espaço em “Turvo”. “Ela fala sobre a contradição de só nos percebermos quando temos os outros pra comparar”, define Lay. Sentimentos contrastantes também permeiam a canção “Hoje Eu Quero Chorar”. Iniciada a partir de um acontecimento que despertou em Lay uma associação com o filme O Auto da Compadecida (2000), a letra ganhou mais camadas de interpretação quando ela mostrou o refrão a Lio. Com versos como “Hoje eu quero chorar, hoje eu quero dormir com medo”, a música entoa a libertação que é poder se sentir vulnerável.

Próxima ao fim, a faixa-título mergulha na sensação de se perceber em meio ao caos e se ver apenas “replicando o que seu meio faz”, como explica Machado. O trio encerra Chegamos Sozinhos Em Casa vol. 02 de forma sucinta, com a experimental “Pouco Espaço”. Em colaboração com o pianista carioca Jonathan Ferr e Shuna, da dupla YOÙN, todos dividindo a produção, o grupo destrincha as possibilidades sonoras de uma única frase: “pouco espaço, pouco tempo, sem tempo irmão”. As reflexões percorridas no disco se encerram, assim, como um apelo para “normalizar a ideia de que as pessoas adultas também têm os seus momentos de desequilíbrio”, como conclui Lio.

Tuyo foi selecionado pelo programa Natura Musical, por meio da lei federal de incentivo à cultura, ao lado de nomes como Elza Soares, Emicida, João Donato e Letrux. Ao longo dos 16 anos, Natura Musical já ofereceu recursos para mais de 140 projetos no âmbito nacional, como Lia de Itamaracá, Mariana Aydar, Jards Macalé e Elza Soares.

“Nós acreditamos no impacto transformador que a música pode ter no mundo. E os artistas, bandas e projetos de fomento à cena selecionados pelo edital Natura Musical têm essa potência de mobilizar o público na construção de um mundo mais bonito, cada vez mais plural, inclusivo e sustentável”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.