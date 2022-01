Turnê "Águas Claras" chega a Belém navegando nos ritmos populares brasileiros

O ator e cantor amapaense Ton Rodrigues comemora 6 anos da parceria com o violonista sete cordas Pedro Messina, com alguns shows no Pará.

Unindo o teatro e a música, o projeto "Águas Claras" tem um repertório recheado de canções que lembram suas trajetórias artísticas.

O show terá músicas autorais e homenagens a grandes compositores da música popular Brasileira, como Aline Castro, Dorival Caymmi, Roque Ferreira, Cazuza, João Nogueira, Cartola e Paulo Cesar Pinheiro, além de exaltar a força das composições amazônicas contando os mestres do carimbó e as matriarcas do marabaixo, música da cultura do Pará e Amapá, respectivamente.

Ton vem do berço do marabaixo e a conexão da música nessa turnê vem da batida dos tambores. “É a troca com os mestres e do movimento do corpo e da dança”, disse. Ele traz a sua ancestralidade musical para a suas performances no palco.

Pedro Messina, parceiro de Ton nessa turnê, conheceu o carimbó no Rio de Janeiro. A dupla resolveu então, misturar o violão 7 cordas e as batidas do ritmo, nascendo assim a "carimbossa".

Para a dupla, o nome “Águas Claras" faz referência as águas que lavam, curam e renovam, e também da água que se mistura com as ventanias dos tambores, maracas e com encantos melódicos do violão sete cordas.

Além de Belém, a turnê vai passar por Macapá, no Amapá e Codó, no Maranhão. Será a oportunidade que Ton terá para saudar sua ancestralidade nessa volta aos palcos em 2022 ao lado de seu parceiro Pedro Messina.

Ton sabe a importância dos seus shows em Belém. “São 17 anos cantando os ritmos amazônicos no Rio de Janeiro”, destaca.

O parceiro, trouxe Messina para fazer a sua estreia na Cidade das Mangueiras. Ele tem no seu currículo uma vasta experiência nas escola do samba e do choro do Rio de Janeiro.

Nessa turnê, vão estar presentes Karen Tavares, Carla Cabral, Marcelo Ramos, Carol Araújo, Dj Jack Sainha, Bruna Suelen, Andrey Alves. Além dos mestres: Lourival Igarapé, Neya das Maracas, Flávio Gama e Antônia Conceição.

Agende-se

- Data: 27/01

Hora:20h

Local: Casa Namata - Av. Conselheiro Furtado, 287

Informações: 91 98996-8793

-Data: 28/01

Convidados: Karen Tavares, Carla Cabral, Kleber Benigno, Eduardo Du Norte, Santi López , Dj Jack Sainha.

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena - Av. Duque de Caxias, 450 Altos - Marco

Informações: 91 98213-6071

- Data: 29/01

Evento "Senhora Maniva"

Hora: 20h

Local: Vila Container – Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás

- Data: 30/01

Participação: Mestre Lourival Igarapé, Neya das Maracas e os Tambores Encantados.

Hora: 19 h

Local: Espaço Cultural Coisas de Negro - Av. Dr. Lopo de Castro, 1082 – Cruzeiro, em Icoaraci

Informações: 91 3247-8702