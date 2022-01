Almirzinho Gabriel disponibiliza curso gratuito de composição

Quem não é músico, mas se encanta com a magia de criação e composição desta arte, terá a oportunidade de aprender e ser estimulado por técnicas de composição criadas pelo cantor e instrumentista Almirzinho Gabriel. Ele criou o curso "Música de Vento" com a ideia de estimular e mostrar que qualquer pessoa pode fazer música. Quem estiver interessado é só acessar o link, é gratuito.

Almirzinho explicou que a ideia do curso é antiga, pois ele sempre quis proporcionar para outras pessoas o encantamento de produzir sons, principalmente àquelas que não são da área da música. Ele diz que o curso serve justamente para desmistificar a ideia de que o processo criativo não pode ser ensinado e exercitado.

A ideia é antiga, mas Almirzinho colocou o curso em prática no início da pandemia, momento em que ele achou oportuno para ajudar as pessoas em confinamento e tentar aliviar um pouco da tensão vivida neste momento. "Com o surgimento da Lei Aldir Blanc vi a oportunidade de colocar em prática essa ideia que já era antiga, pois as pessoas costumam achar que não têm condições de criar e compor e o curso serve para mostrar o contrário e que todos são capazes", destaca Almirzinho.

O curso contém seis vídeos e cada um tem entre dois a sete minutos. Em cada episódio o artista mostra o passo a passo do processo criativo e mostrando métodos simples e até engraçados da forma de compor. Ele diz ainda que o curso é para todas as idades. "É um curso para pessoas de diferentes idades, da criança ao adulto. Eu cheguei a ministrar na casa da linguagem e teve uma procura bem legal. Em uma hora produzimos quatro composições", recorda o músico.

Almirzinho faz questão de destacar que é possível fazer música a qualquer momento e de forma descontraída. "O encontro de palavras forma sons. Uma das técnicas é construir textos de forma desconexa com palavras soltas. E no final a gente forma música", explicou o artista.

Com relação ao material que é produzido pelas pessoas que fazem o curso, Almirzinho disse que as músicas podem ser aproveitadas ou não, por isso o curso leva o nome "Música de Vento". Ele acrescenta que o mais importante é participar do processo, estimular a criatividade e superar barreiras.

"Muitas vezes as pessoas se sentem limitadas. Precisamos exercitar a nossa liberdade, por que ser livre ajuda no processo de criação", completa.

O projeto foi desenvolvido em equipe e Almirzinho contou com a direção audiovisual de Samia Gabriel, cineasta e sua irmã, além do fotógrafo Renato Chalu, com quem o músico tem desenvolvido outros projetos também.

Almirizinho toca cavaquinho, violão, contrabaixo e bandolim. Formado em Comunicação Social, com especialidade em Publicidade, na UFPa. Na trajetória fonográfica, gravou o LP “Tribos submarinas”; os CDs “Na boca do peixe” e “Vidaboa – Tzandai”, além de Nazarezinha (EP) - coletânea de músicas autorais para N.S. de Nazaré.