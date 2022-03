Turma do Pagode e Xand Avião lançam juntos 'Passa longe do copo'

A Turma do Pagode e o Xand Avião fizeram uma união inusitada, de pagode com forró. O resultado foi a música “Passa longe do copo”, que chegou hoje, sexta-feira, 18, às plataformas de áudio. A gravação também ganhou registro audiovisual no Youtube.

Ouça aqui.

“A gravação foi fantástica. Pudemos reencontrar nosso amigo Xand, com quem já havíamos colaborado na época do Aviões do Forró. Esse reencontro foi fantástico, o Xand é um cara muito alto astral e ele foi imprescindível pra música, para o clima da canção, que fala de uma pessoa que de vez em quando toma umas a mais e lembra do antigo relacionamento”, conta Caramelo, vocalista da Turma do Pagode.

Fabiano Art (surdo) reforça: “A mistura ficou bem interessante e a gente só tem a agradecer por essa parceria com o Xand mais uma vez. Ele é humildade em pessoa, a gente ama o trabalho dele e espero que a gente faça mais coisas juntos”. O Thiagão (percussão) completa: “Essa música ficou numa levada bem bacana, com um pagode mais suave, embarcando no forró. É uma canção bem divertida, pra cima, fala de uma história que, de fato, acontece com muita gente”.

A composição é de Elcio de Carvalho, Rafa Borges, Diego Silveira, Marco Antonio Dias da Silva e Júnior Pepato e fala sobre a saudade do ex e a recomendação para não afogar as mágoas no álcool. “Eu te avisei / Saudade acha quem se acha / Depois que seca a garrafa e cê não pegou ninguém / A carência vem, aí cê vai querer quem?/ Pra você não lembrar do amor que eu faço /Pra não ficar ligando me enchendo o saco / Passa Longe do copo”, diz a letra.