Trio familiar lança single feito na pandemia

Para muitos artistas, a pandemia rendeu momentos de reflexões e produções. Para a família Franco, pelo menos foi assim. Tios e sobrinho lançaram “Iara”, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Somos uma banda familiar, composta por mim e meus tios, Grow Franco e Jean Louis Franco. Esse é o nosso primeiro projeto juntos, que começou durante a pandemia em nosso tempo livre, compartilhando ideias e sons que tínhamos”, explicou o baiano Yan Franco, que é cantor e toca guitarra. Grow toca baixo e Jean, bateria; os dois são paraenses.

VEJA MAIS

“Melhor todos juntos”, que é o projeto do trio, iniciou os primeiros rabiscos no WhatsApp. No aplicativo de mensagens instantâneas surgiram letras, melodias e canções.

“Foi uma oportunidade de nos reencontrarmos, visto que cada um mora em uma cidade diferente. Eu moro em Salvador (BA), Grow Franco em Belém (PA) e Jean Louis em Parauapebas (PA). Além disso, não apenas nos conectamos enquanto família, mas durante esse processo fomos encontrando velhos amigos e pessoas novas que tornaram possível este trabalho”, contou Yan.

Mesmo com a criação, eles esperaram pela liberação de alguns ambientes para que ocorresse a produção. “Fizemos nossa pré-produção em Parauapebas, onde trabalhamos com o grande amigo, o Djacy, que cedeu seu estúdio. Após esse período, fomos para São Paulo, onde reside nosso produtor Ordep Lemos, que é um velho amigo da família. A ideia do nome da banda veio dessa conexão que a música é capaz de produzir entre as pessoas. Essa pluralidade de regiões acabou também influenciando no som da banda, que busca incorporar um pouquinho de cada lugar nas músicas”, acrescentou Yan.

INFLUÊNCIAS

Com influências de ritmos do Norte e Nordeste, mesclando o regional com elementos eletrônicos, “Iara” surgiu. A canção tem uma ambientação mística e diálogo com temas ligados à espiritualidade e à natureza.

“Melhor todos juntos” é marcado por guitarras imersivas e elementos percussivos que transitam entre ritmos indígenas e afros.

O trio lança ainda neste primeiro semestre de 2022 um álbum que terá o mesmo nome: Melhor todos juntos. O projeto terá oito músicas, que já estão em fase de finalização.

“A ideia do nome vem dessa constatação de que a vida pode ser muito difícil sem os outros, que precisamos uns dos outros. Foi o que acabamos aprendendo quando estávamos construindo esse projeto. Além da família, tivemos muitos amigos que nos ajudaram de diversas formas. Então é uma valorização dessa coisa humana de precisarmos das nossas relações para caminhar na vida”, finalizou Yan.

Mesmo com esse novo projeto, o trio ainda não tem perspectiva para shows, já que o momento sanitário no Brasil segue delicado.