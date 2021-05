Transmissões embalam paraenses com choro e rock nesta quarta

A quarta-feira será de muita música para quem ficar em casa. Não faltam transmissões de artistas paraenses para embalar esta noite, começando pela live da banda Sistema Vermelho, e mais uma edição das Quartas Musicais do Sindmepa.

Victor Senna, baterista da banda Sistema Vermelho, diz que a transmissão terá muita conversa, presença de amigos e músicos parceiros. A live começa às 20h, por meio da página da banda no Facebook.

Para o show, o grupo promete um repertório repleto de interpretações de clássicos do rock nacional e internacional. Não devem ficar de fora composições de Cazuza, Legião Urbana, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, e Jota Quest; além de Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Strokes, The Smiths, Nickelback, REM, e The Beatles.

A banda Sistema Vermelho é formada por Marcelo Aranha (vocal), Aguinaldo Augusto (guitarra), Cleydson Rafael (guitarra), Patrese Kauffmann (baixo) e Victor Senna (bateria).

O grupo surgiu em 2008, carregando forte influência de bandas como System Of a Down e Red Hot Chilli Peppers. Ao longo da carreira, a banda seguiu fazendo shows em bares, casas de shows e eventos em Belém e interior do estado. Atualmente o grupo trabalha na produção de músicas autorais.

VIOLÃO E CLARINETE

O duo de violão e clarinete formado por Paulo Robson e Tiago Amaral é a atração desta edição das Quartas Musicais. A transmissão do show da dupla será feita pelo perfil do Sindicato dos Médicos do Pará no Instagram (@sindmepa), às 19h.

O Duo de violão e clarinete, de Paulo Robson e Tiago Amaral, promete um passeio pela música brasileira (Divulgação)

Apesar da formação recente, a dupla já participou de várias apresentações. Os músicos buscam executar grandes obras do universo do choro, samba e bossa nova em formato intimista e instrumental, mas com a interrupção das atividades presenciais, devido à pandemia de covid-19, surgiu a oportunidade de aprimorar as composições em parceria. Os frutos desse trabalho vieram em forma de premiação no “II Festival de Choro da Casa do Gilson”, realizado no último domingo. O duo foi premiado com Melhor Arranjo e o Segundo Lugar Geral.

Tiago conta que depois de se conhecerem em uma roda de samba, a dupla percebeu que poderia tentar o trabalho em duo, focando no repertório em comum, já Paulo relembra que ao dar uma “canja” na roda de samba, rolou uma sintonia musical entre eles.

“Viramos amigos, trocamos figurinhas, fizemos shows juntos e em meio a pandemia começamos a compor. Temos ao todo seis músicas, sendo uma a que ganhou o melhor arranjo e segundo lugar no Festival de Choro da Casa do Gilson”, comenta o violonista.

Paulo iniciou na música aos sete anos, aprendendo alguns acordes com o pai. Pouco tempo depois surgiu o interesse por guitarra e começou com as aulas particulares, logo o envolvimento com a música foi ficando cada vez maior. Já Tiago Amaral, estudou música popular na Casa da Música do Sesc e clarinete no Conservatório Carlos Gomes. Ao longo desse período desenvolveu a preferência pelo gênero do Choro, e atualmente, participa dos grupos Trio Lobita, O Mercado do Choro e Turma do Sereno.

O clarinetista conta que a expectativa para a apresentação é de mostrar o trabalho que vinham desenvolvendo antes da pandemia. “A ideia é relembrar esse clima de interação entre os instrumentos, valorizando bastante a improvisação e tocar de maneira descontraída. Torcemos muito para que a pandemia seja logo controlada, uma vez que o elemento presencial é muito importante na sonoridade que buscamos”, pontua Tiago.