Toquinho lança clipe de 'A Arte de Viver'

Toquinho lança o clipe da música que dá nome ao seu recém-lançado álbum de inéditas. O vídeo de “A Arte de Viver” traz sequências de animação intercaladas com imagens captadas no estúdio durante a gravação do disco, sob a direção de Pedro Hansen.

Ouça o álbum completo aqui.

A canção "A Arte de Viver" foi composta por Toquinho em parceria com Paulo Cesar Pinheiro e Camilla Faustino. Ela traz uma abordagem mais contemporânea, anunciando essa obra de arte em grande estilo e com um novo olhar para o melhor de Toquinho e da música brasileira.

O time de instrumentistas que acompanha Toquinho (voz e violão) é formado por Jorge Helder (contrabaixo), Paulão 7 Cordas (violão de sete cordas), Thiago da Serrinha (percussão), Thiago Silva (cavaquinho), Felipe Ventura (violino e arranjo de cordas), Marcus Ribeiro (cello) e o produtor do álbum Rafael Ramos (programação). Janeh Magalhães, Fael Magalhães, Cleyde Jane, Rômulo Nascimento e Wallace Lopes fazem o coro.



O álbum “A Arte de Viver” é um lançamento da gravadora Deck em CD e digital.