Tomorrowland Brasil 2023: com Alok, primeiras atrações são divulgadas pelo festival; veja

As primeiras atrações para o Tomorrowland Brasil de 2023 já foram divulgadas pelo festival. O evento que acontecerá entre os dias 12 e 14 de outubro em Itu (SP) contará com a participação de grandes nomes da música eletrônica como: Afrojack, Alok, Cat Dealers, Chapeleiro, Martin Garrix, Steve Aoki, Tiesto, entre outros.

O tema do festival este ano será The Reflection of Love (O reflexo do amor). Os ingressos para o evento começarão a ser vendidos na próxima quinta-feira, 30 de março, a partir das 10h, no site oficial do Tomorrowland Brasil.

O anúncio desta quarta-feira (28) corresponde a primeira fase de divulgação do festival, com novas atrações sendo divulgadas ao longo dos próximos meses. Veja a lista completa de artistas:

O evento contará com a estreia do CORE Stage, palco que fez sucesso na última edição internacional do festival, responsável por uma super-produção, com luzes, cores e efeitos sonoros reproduzidos por uma tecnologia de última geração.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)