Thaeme e Thiago divulgam o EP 'Química'

A dupla Thaeme e Thiago lançou o projeto audiovisual "Química" nas plataformas digitais, nesta sexta-feira, 30. O público já pode acessar o EP1 composto de quatro faixas - "Amiga Louca", "Boato", "Substituído" e "Pra Um Lado e Pro Outro" - que faz parte de um projeto mais amplo, que será composto também do EP2, com lançamento previsto para ocorrer até o final do ano.

Ouça aqui.

“Não vemos a hora de mostrar para a galera todas as canções desse projeto tão especial e importante para a dupla Thaeme e Thiago”, fala Thaeme.

“Esse repertório foi escolhido a dedo e temos muito orgulho do que esse projeto se tornou. Espero que todos sintam essa vibração através das músicas”, completa Thiago.

Thaeme está grávida de 7 meses aguardando a chegada de Ivy. Ela é casada com Fabio Elias com quem já possui a pequena Liz. Enquanto Thiago acaba de sair do confinamento com a namorada Geórgia Fröhlich no programa Power Couple Brasil 5. Em janeiro, a dupla completou 10 anos de estrada.