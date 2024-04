Suraras do Tapajós lança single antes de apresentação na Semana de Povos Indígenas

O grupo Suraras do Tapajós faz o show de encerramento da ‘I Semana dos Povos Indígenas’, em Belém, neste domingo (21). A apresentação que tem como convidados Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e Dona Onete, inicia às 20h30, no Palco Encantaria, na Praça Dom Pedro II.

Antes de celebrar esse encontro musical entre indígenas e aliados, o Suraras do Tapajós lança em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, o single "Coiab - Senūisáwa yané mirasá supé". O título da música é uma frase em Nheengatu, língua desenvolvida a partir do Tupinambá, que em português significa "Chamado ao nosso povo".

A canção é uma homenagem aos 35 anos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), representando politicamente os 180 povos indígenas do bioma amazônico.

A faixa, que ganhará registro audiovisual em passagem do grupo pelo Distrito Federal, celebra a luta e a resistência da Amazônia indígena, lar dos povos originários: “É um dia Histórico para nós! Lutamos pela demarcação dos nossos territórios, mas também sabemos da importância de demarcar corações e mentes com a nossa arte. Que possamos cada vez mais ter a música indígena disponível e ecoando pelo mundo” destaca o grupo.

A música apresenta uma fusão de gêneros, combinando o Carimbó e Marambiré de Alter do Chão com elementos da música indígena. Gravada por Marquinho Rithmus e produzida por Beto Borô - Alter do Som, a faixa é uma realização da COIAB e traz a mixagem e masterização de Erick Villela. Vale destacar que a em sua jornada de três décadas, a COIAB tornou-se a maior organização regional do Brasil e da Bacia Amazônica.

Formado em 2018, o grupo é composto por mulheres indígenas de 13 etnias do Baixo Tapajós. Utilizam o carimbó como ferramenta para fazer a voz indígena feminina ecoar para além de seus territórios. Já se apresentaram em festivais como a Virada Cultural Amazônia de Pé, Se Rasgum, Rec-Beat, Virada Cultural SP, Coala SP, Caixa Cultural, MicBR, Festival Brasil é Terra Indigena, além de um show virtual no Rock in Rio criado especialmente para a NAVE. Fazem parte da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, que luta pela defesa dos direitos das mulheres

“Coiab, Senūisáwa Yané Mirasá Supé” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.