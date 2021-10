Sting completa 70 anos reconhecido como músico e ativista pelo meio ambiente

O cantor, compositor e ativista Sting completa 70 anos neste sábado, 2. Ícone da música pop internacional, o ex-líder da banda The Police tem um histórico de grandes sucessos no Brasil.

Em comemoração pelo aniversário do cantor, conhecido também por defender a causa ecológica, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento sobre suas obras mais tocadas nos últimos dez anos.

Com nome de batismo de Gordon Matthew Sumner, o artista inglês possui 431 obras e 1.191 gravações (fonogramas) cadastrados no banco de dados do Ecad. De acordo com o estudo, O hit "Every breath you take", do álbum Synchronicity do The Police, de 1983, é a canção de autoria de Sting mais tocada nos últimos dez anos.

A música foi um dos maiores sucessos mundiais no ano do seu lançamento e já foi considerada uma das melhores canções de todos os tempos, rendendo importantes prêmios para Sting e o The Police.

A lista das “dez mais” de Sting possui outras músicas que são clássicos conhecidos do público brasileiro, como “Money for nothing”, famosa na interpretação da banda também britânica Dire Straits. Aparecem ainda canções do naipe de "Every little thing she does is magic", "Message in a bottle" e "Roxanne", entre outras.

Os segmentos de Rádio, Shows e Música ao Vivo são os que mais renderam direitos autorais para Sting nos últimos dez anos. Esses três segmentos foram responsáveis por mais de 60% dos rendimentos oriundos dos direitos autorais pelas músicas de sua autoria tocadas no Brasil no período.

Os valores arrecadados no país são distribuídos pelo Ecad para a associação brasileira que representa Sting e esta, por sua vez, repassa esses valores para a associação estrangeira à qual o cantor é filiado.

Cinema

Recentemente, o compositor emplacou música na trilha sonora do curta de animação "Footsteps on the Wind", uma produção conjunta entre Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, que foi premiado na categoria "Melhor Curta-Metragem de Animação" na mais recente edição do Cinequest Film & Creativity Festival.

O curta-metragem foi produzido pela Dirty Work, de São Paulo, em colaboração com Chasing The Light Studio, com sede em Londres e é dirigido pelos brasileiros Gustavo Leal, Faga Melo e pela palestina-libanesa Maya Sanbar.

"Footsteps on the Wind" conta a história de duas crianças que perdem seus pais tragicamente e devem viajar para a segurança em uma viagem misteriosa. Enquanto lida com temas de migração infantil, luto e resiliência, a animação pretende ser uma ferramenta de storytelling para todos os traumas e sentimentos de perda e esperança.

Sting, escreveu a música “Inshallah”, trilha sonora do curta, em 2016 em um esforço para aumentar a conscientização sobre a crescente crise de refugiados em todo o mundo. Ele doou a música pro bono ao filme, a fim de apoiar sua missão como uma ferramenta de terapia.

“Músicas são como máquinas de afinidade, ao passo que você escreve sobre uma situação enquanto empatiza com os personagens; então muitas vezes o ouvinte acaba também sentindo empatia por pessoas na mesma situação. A situação a qual eu me refiro na música é a dessas famílias fugindo do perigo em barcos de borracha tentando cruzar o Mediterrâneo para chegar a um local seguro. Eu sou pai. Eu sou avô. Eu me imaginei ali querendo trazer minha família em segurança durante uma situação muito perigosa. A palavra 'Inshallah' - que significa 'se Deus quiser, então acontecerá' - soou para mim como uma oração que as pessoas nesta situação estariam fazendo. E então a música praticamente se escreveu sozinha", comentou.

Ranking das músicas de autoria de Sting mais tocadas, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública

1 - Every breath you take - Gordon Sumner

2 - Money for nothing - Mark Knopfler / Gordon Sumner

3 - Every little thing she does is magic - Gordon Sumner

4 - Fields of gold - Gordon Sumner

5 - Message in a bottle - Gordon Sumner

6 - Roxanne - Gordon Sumner

7 - King of pain - Gordon Sumner

8 - Fragile - Gordon Sumner

9 - Spirits in the material world - Gordon Sumner

10 - I'll be missing you - Gordon Sumner