Sorriso Maroto lança a releitura de 'Primeiros Erros'

O Sorriso Maroto acaba de lançar o segundo volume do projeto “A.M.A, Antes que o Mundo Acabe”, que dá continuidade ao movimento que visa gerar ações de impacto positivo nas vidas das pessoas. O novo volume traz as inéditas “Mal Entendido” e “O Errado Sou Eu” e a releitura de “Primeiros Erros”, sucesso de Kiko Zambianchi gravado pelo Capital Inicial.

Ouça aqui.

"É o retorno do Sorriso Maroto com novidades e músicas inéditas, buscando resgatar esperança e alegria através das nossas canções e de todo conceito impresso no A.M.A", celebra o vocalista Bruno Cardoso.

A romântica “Mal Entendido”, composta pelos irmãos Rodrigo Melim e Diogo Melim (grupo Melim) e Brunno Gabryel, fala de reconciliação e ganhou um videoclipe. Já “Primeiros Erros” terá clipe na quarta-feira, 02. E “O Errado Sou Eu”, composta por Rapha Lucas e Samuel Deolli, canta um amor perto do fim, e também ganhará clipe no próximo dia 9.

Gravado em 16 de fevereiro, em Alagoas, o projeto audiovisual A.M.A reúne 21 faixas gravadas em um cenário deslumbrante com as participações de Belo, Lauana Prado, Mc WM e Parangolé, com Tony Sales.

No final de outubro, o grupo lançou o primeiro volume do A.M.A, com duas canções inéditas e duas novas versões de sucessos.