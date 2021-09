Sindicato dos Jornalistas lança programação cultural neste sábado

O Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA) estreia neste sábado (11) uma programação cultural, com apresentação de várias atrações locais. Em sua primeira edição, o “Sindicato Esperança”, como foi batizada, contará com os shows musicais do DJ Raul Bentes, DJ Jack Sainha, Kleyton Silva, Cobra Venenosa e Yara Mê e Banda.

O local escolhido para a programação foi o “Quintal do Sinjor”, na sede da instituição, na Passagem Lindolfo Collor, nº 60, entre as Avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, a partir das 19h.

A ideia é levar diversão ao público geral, em um espaço descontraído com segurança, a partir de um número limitado de pessoas. Mas não é só. “Atualmente nossa única fonte de renda é a contribuição sindical que, infelizmente, é insuficiente para custear as nossas despesas mensais e honrar os salários dos funcionários”, explica a tesoureira da entidade, a jornalista Carol Pombo.

Ela ressalta que a proposta inicial é promover o evento a cada 15 dias. “Vai depender da aceitação da categoria, mas podemos repensar a periodicidade também”, diz.

A programação “Sindicato Esperança” está baseada na união para o fortalecimento da categoria e do sindicato que atualmente precisa estruturar sua sede por meio de doações. "Como é uma atividade cultural pensada para arrecadar recursos financeiros para o caixa do nosso sindicato, com a realização de shows ao vivo para incentivar doações, escolhemos esse nome para fazer alusão a uma campanha de mobilização nacional de uma grande empresa de comunicação, em parceria com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância)”, cita.

Para contribuir com a causa, todos os artistas abriram mão de receber por suas apresentações. “Conversamos com aqueles que sempre se dispõem a fazer parte das nossas atividades porque entendem a importância das nossas mobilizações e, por isso mesmo, não cobram cachê”.

Um dos convidados, o DJ Raul Bentes promete que quem for não vai se arrepender. “No meu set, vou mandar um pouco da nossa música, mostrar os artistas paraenses. Vai rolar muita cumbia, brega, melody, músicas que tocam no coração da gente. Vou tentar fazer a galera levantar e dançar muito”, garante.

As apresentações terão duração média de meia hora e tudo foi preparado para recepcionar os presentes da melhor maneira possível. “Fizemos a limpeza completa do Quintal do Sinjor, com a poda das plantas e retirada de galhos e folhas. O espaço é bem amplo. Devido à pandemia, para seguir os protocolos sanitários, a capacidade é de até 10 mesas. A entrada só será permitida com o uso de máscara e apresentação do cartão de vacinação contra a covid-19”, detalha.

Qualquer pessoa pode participar, basta adquirir o ingresso no valor de R$ 25. “Estamos disponibilizando somente 40 ingressos e o pagamento é preferencialmente por pix com envio do comprovante por celular”, reforça.

Atualmente o Sinjor-PA conta com 212 sindicalizados ativos e tem lutado para manter a estrutura da entidade que representa a categoria no estado. “Por isso, é fundamental que jornalistas profissionais fortaleçam o Sinjor-PA para que sigamos na luta pela categoria, pela democracia”, acrescenta Carol.

Agende-se:

Programação cultural “Sindicato Esperança”

Data: 11/09, a partir das 19h

Local: Quintal do Sinjor - Passagem Lindolfo Collor, nº 60, entre as Avenidas Almirante Barroso e João Paulo II

Ingressos a R$ 25 com pagamento preferencialmente por pix na chave CNPJ 02.031.402/0001-89 - Depois, é só enviar o comprovante para (91) 98102-2125 ou 98903-4115.