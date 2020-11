Simaria revela como faz 'sexo em espanhol'

Quando se fala em papo descontraído, Simone e Simaria dão um show. As "coleguinhas" tiraram onda e provocaram risos ao falar sobre sexo no "OtaLab" no UOL desta quinta (26). Simaria fez piada e revelou como faz "sexo em espanhol" com o marido, Vicente Escrig, que é de nacionalidade espanhola.

"É uma língua que envolve a gente. Nós ficamos muito loucos!"

E quando tem briga entre eles? Qual será o idioma usado durante a discussão? Simaria também contou para Otaviano Costa.

"É em português mesmo porque ele já fala muito bem. É praticamente um brasileiro nato."

Ela também comentou como se vira no dia a dia com o idioma do marido. "Têm palavras que ainda não sei, mas com os artistas que a gente deve fazer parceria eu mesma resolvo tudo em espanhol com eles".