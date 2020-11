SIM São Paulo tem show de Jup do Bairro na abertura, neste sábado

A Semana Internacional de Música de São Paulo - SIM São Paulo, maior feira dedicada aos negócios da música na América Latina, chega à 8ª edição em formato online, e acontece até 6 de dezembro. A programação conta com 70 painéis, entre palestras, debates, workshops e meetups com convidados de diversos países - que vão discutir o cenário atual, tendências e possíveis soluções -; e cerca de 300 showcases de artistas do mundo todo.

A festa de lançamento acontece neste sábado, dia 7, às 22h, com show da Jup do Bairro, que convida o artista Mulambo, transmitido direto da home do portal simsaopaulo.com.

No domingo, 8, acontece ainda os primeiros eventos da Programação Colaborativa – construída em colaboração com agentes do mercado musical. Serão 10 horas de música, com apresentações de mais de 50 artistas de várias partes do Brasil e do mundo.

As primeiras apresentações acontecem às 14h, com artistas do selo Bangue Records mostrando um pouco da interessante produção musical do Vale do Paraíba. Na sequência, o Festival Bananada apresenta três artistas que participaram da série Banalive, em um recorte especial diretamente para a SIM São Paulo.

Das 18h às 20h mais de 20 bandas independentes se apresentam em apoio ao Instituto cultural Girls Rock Camp Brasil, que há oito anos tem se dedicado à atividades de empoderamento e protagonismo de meninas através da música, arte e pensamento crítico.

Às 20h acontece a apresentação de 12 bandas chilenas com curadoria do IMESUR, um encontro musical latino-americano que acontece anualmente em Santiago. E a noite será encerrada com cinco artistas indicados pelo Puglia Sounds, agência criada pelo governo italiano que há dez anos promove bandas dessa região do sul daquele país e é parceira da SIM há 4 anos.

"O mercado cultural, e o da música em especial, foi o primeiro a parar por conta da pandemia", lembra a diretora da SIM São Paulo, Fabiana Batistela. "E vai ser o último setor a voltar. Tem muita gente com dificuldades, sem receber nada, todas as casas de shows pararam, a maioria dos festivais não aconteceu. O que queremos então é dar opções de acesso para as pessoas."

Para ela, o mercado da música atravessa uma crise pior do que a crise provocada pela pirataria, no início dos anos 2000. "Nossa vantagem é que hoje já temos as ferramentas digitais. Então desde o primeiro veio uma resposta emergencial, com as lives. Esse é um movimento que vai ficar e tende a melhorar", exemplifica.

Já a SIM Community é, segundo a produção da Semana Internacional de Música, uma "plataforma de conexão e negócios para profissionais da indústria musical, artistas, criativos, inovadores, transformadores do mundo todo". Algo como um Linkedin específico para o mercado da música.

É no ambiente virtual que vai tomar lugar a programação da SIM 2020, mas a ideia da comunidade é se manter conectando profissionais, artistas e fãs o ano todo. Segundo a produção, na plataforma é possível o agendamento de reuniões, inscrição para sessões de pitch de startups, artistas e festivais, haverá um espaço de exposição para marcas e empresas, uma programação de atividades semanais e "muita oportunidade de interação entre os membros da comunidade".

O acesso ao ambiente digital custará R$ 15 por mês ou R$ 165 por ano, e os assinantes têm acesso a ingressos avulsos para as atividades da Sim São Paulo 2020.

"Conversamos muito para chegar num formato que fosse uma extensão da SIM. O que temos de melhor, tanto para os credenciados da indústria quanto para o fãs? Acredito que seja o conteúdo inovador, muita informação e conhecimento, a possibilidade de conexão, novas parcerias e novos negócios. Mas tem outro ponto: a motivação. Não à toa o evento sempre foi no final do ano. Era uma ideia para que os profissionais se enchessem de energia para o ano seguinte", explica a diretora.

Ela diz que já era um plano tentar migrar ainda mais para a internet, mas a pandemia deu um empurrão nesse sentido. "Então chegamos nesse formato de plataforma: a SIM não é mais um evento, mas uma plataforma de conexão e conteúdo de música."



Programação



- Conferência: 70 painéis com palestras, keynotes, debates, workshops, meetups, sessões de pitch e Q&As;



- Atividades de Networking & Business: speed-meetings, reuniões agendadas, sessões de pitch de startups de música e tecnologia, artistas e festivais, além de longe de conexão, chats on-line;



- Programação artística: mais de 300 showcases de artistas do mundo todo (showcases diurnos, programação colaborativa e coquetéis de networking).



- Prêmio SIM;



- Show de encerramento em 6/12.



Endereço: www.simsaopaulo.com