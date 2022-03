Silvinho Santos lança o single 'Vem meu bebê'

O radialista e apresentador de tevê, Silvinho Santos, retoma a carreira de cantor após 11 anos afastado dos palcos. No próximo domingo, 27, ele fará o lançamento do novo single “Vem meu bebê” na rádio Liberal, nos programas de Jefferson Lima e de Markinho Pinheiro. A música é em arrocha de letra romântica, que já está disponível nas plataformas de streaming.

“A música fala de amor, é uma música romântica que fala de um relacionamento em que o rapaz pede uma chance à moça para fazer feliz”, detalha o cantor, que, no passado, comandou a banda de sucesso Beleza Pura. Silvinho assina a letra da nova canção ao lado de Lorennzo, Nanda Borges e David Carvalho. Os arranjos são de Nick Produções.

O filho do comunicador e ex-governador do Pará, Carlos Santos, anuncia que “Vem meu bebê” será o abre-alas de um EP de cinco faixas, que vai se chamar “Na estrada com Silvinho Santos”. O projeto ainda está em fase de produção e será divulgado gradativamente. O EP tem produção de Timbalada, que foi percussionista de Gaby Amarantos.

“Comecei a cantar com 10 anos de idade. Dublava Menudo e Dominó aos 13 anos. Lancei a carreira como vocalista da Beleza Pura, em 1999”, recorda Silvinho. Junto com a banda, o radialista lançou os CDs “Gatinha legal”, “A verdade” e “Beijo na boca”, com sucessos como ‘Beijo na boca’, ‘Melry’, ‘Liga pra mim’ e ‘Simplesmente’.

“Dei uma pausa em 2011 para me dedicar ao programa de televisão (Rede TV!) e ao rádio, e entrei para a Faculdade de Direito, já estou quase para me formar”, revela. “Eu já queria retomar a carreira desde 2020. Cheguei a fazer uma live com a banda Beleza Pura e com o Harrison Lemos, da Banda AR15”, conta.

Silvinho afirma que está cheio de saudade dos palcos e planeja a retomada dos shows junto com o Beleza Pura – que não está fazendo parte da gravação do novo EP – para tocar as novas faixas e também as músicas do auge da banda.

Além dos shows, ele pretende fazer uma live do novo repertório e aproveitar para fazer a gravação de um DVD ao vivo, ainda este ano.