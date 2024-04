Show de Henrique & Juliano promete lotação máxima no estádio Mangueirão

Chegou o momento de reencontrar a dupla Henrique & Juliano em Belém! Os irmãos se apresentam neste sábado (20), no estádio Mangueirão. O evento, da Bis Entretenimento, ainda fará uma grande mistura de ritmos, com os shows de Mari Fernandez e Turma do Pagode. Agradando todos os públicos.

“A gente gosta muito dessa mistura de ritmos, o Brasil é país gigante, com uma cultura imensa para conhecermos, é bacana demais quando rola esses encontros, nosso setlist geralmente não muda por conta disso não, entendemos que nossos fãs querem ouvir nossas músicas, muitas vezes adaptamos o repertório de acordo com o clima do público, se eles estão pedindo muito algo que já não está tentamos incluir na hora, se é um local que consome mais as novas do ‘To Be’ tocamos mais elas, vamos essa troca de público. Tem alguns hits que não dá para não tocar tipo ‘Aquela pessoa’, ‘Liberdade provisória’, mas já tem muita coisa dos projetos ‘Tô Be’ também”, disse Henrique.

Esse projeto citado pelo artista, foi lançado em 2023. O tem uma parte gravada na Times Square, em Nova Iorque, e outra em Brasília, no Distrito Federal. O “To Be” é composto por 38 faixas, onde os irmãos optaram por um repertório extenso, incomum para as diretrizes do mercado fonográfico atualmente.

Essas quase 40 canções passeiam pelos mais de 15 anos de carreira da dupla. Os irmãos iniciaram a sua trajetória profissional em 2008, e atualmente são os artistas mais consumidos em plataformas de músicas. Só no Spotify, a dupla acumula 12,8 milhões de ouvintes mensais. Por exemplo, o álbum “Manifesto Musical”, que foi o mais ouvido na plataforma, no Brasil, em 2022, continuou em quarto lugar no ranking dos mais escutados, em 2023.

Henrique conta que todo esse setlist extenso poderá ser conferido durante a apresentação em Belém: “O nosso show está com um repertório bem extenso, contemplamos os novos sucessos e músicas que não podem faltar. Temos uma base de fãs muito fiéis que escutam todos os nossos álbuns, não só as que chegam aos rankings, não é à toa que, graças a Deus, estamos presentes no TOP 200 das plataformas com projetos recentes e de anos atrás. As músicas do ‘To Be ao vivo em Nova Iorque serão tocadas em Belém pela primeira vez, né? Vai ser um show bem bonito, estamos com saudades dessa recepção calorosa do Pará”.

A dica da Bis Entretenimento para o evento é que o público chegue cedo, já que até a perspectiva é de recorde de público e possibilidades que os ingressos esgotem. Inclusive, essa notícia animou Henrique & Juliano.

“Nossa, mesmo depois de tantos anos na estrada a gente parece não se acostumar ao saber que vamos lotar um estádio, sabe? É um para nós cantores lotar um estádio, e graças a Deus conseguimos isso algumas vezes. Belém sempre nos recebeu com muito carinho e esteve muito presente na nossa carreira, se não me engano completou mais de 1 ano que não vamos por aí né? Vamos entregar o nosso melhor para fazer mais uma noite inesquecível no coração dos nossos fãs”, se emociona Juliano.

Os irmãos anunciaram para 2024 uma agenda mais enxuta, com shows pontuais. Para este ano, eles não farão mais apresentações às quintas-feiras e nem aos domingos, a ideia é passar mais tempo com a família. Ou seja, a oportunidade de assistir Henrique & Juliano em Belém se tornou ainda mais especial.

“Isso mesmo, até ano passado a gente fazia show de quinta à sábado, este ano começamos a fazer nas sextas-feiras e aos sábados, graças a Deus, hoje conseguimos ter essa maior tranquilidade na nossa agenda de shows. Já ralamos muito, passamos diversos natais e anos novos na estrada, muitas vezes longe da nossa família, hoje entendemos que o nosso bem maior é a família, o tempo da pandemia serviu para refletirmos sobre isso, depois voltamos com mais calma, aproveitando cada tempo em casa, nossa família é tudo para a gente, e nossos filhos crescem tão rápido, cada tempo ao lado deles é valioso demais”, finaliza Juliano.

O estádio Mangueirão está todo organizado com áreas instagramáveis e bares temáticos, além disso, irão ocorrer após a abertura de portões, distribuição e sorteio de brindes. O evento tem patrocínio da Brahma, Beats, RedBull, Coca Cola, Pop Bank, Preço Baixo Atacadista, Cup Noodles e UFO, Bio Extratus e Unama.

MAIS ATRAÇÕES

A cantora cearense Mari Fernandez será a presença feminina do evento. Aos 23 anos de idade, ela é considerada a nova voz do forró e piseiro nacional. Ela é dona dos sucessos: ‘Quando Tem Sentimento’, ‘Não, Não Vou’, ‘Intuição’ e ‘Parada Louca’.

Este ano, Mari Fernandez lançou seis singles só entre janeiro e fevereiro, acumulando mais de 30 milhões de plays no Spotify. Atualmente, ela registra mais de 12 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.

Se tem sertanejo, forró e piseiro, tem que ter pagode. Os responsáveis por fazer essa mistura são os meninos do Turma do Pagode. Com mais de 20 anos de carreira, o grupo é dono dos hits: Lancinho, Camisa 10, Cobertor de Orelha, dentre outros.

Em 2023, o Turma do Pagode recebeu na última semana um quadro de certificação correspondente a 4,7 bilhões de streams durante uma visita ao escritório da gravadora Sony Music Brasil no Rio de Janeiro, o que corresponde ao sucesso no ambiente digital por execuções de áudio e vídeo.

Agende-se

Data: sábado, 20

Hora: 20h

Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão