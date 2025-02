Shakira em Belém? Relembre quando a cantora esteve na capital paraense

A cantora Shakira está no Brasil para realizar o primeiro show de sua nova turnê, “Las Mujeres Ya No Lloran” (As Mulheres Não Choram Mais). O país foi escolhido pela artista para a estreia da turnê como forma de agradecimento pelo apoio recebido no início de sua carreira.

A primeira vez que a colombiana esteve no Brasil foi em 1996, aos 20 anos, quando realizou shows em diversas cidades, incluindo Belém.

“Eu amo o Brasil. Foi o país que abriu as portas para a minha música há tantos anos. Eu comecei aqui no Brasil”, disse Shakira durante sua participação no programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo, exibido no último domingo (09). Na época, a cantora estourou no país com hits como “Estoy Aquí”, e seu show em Belém aconteceu na Assembléia Paraense, com ingressos que variavam entre R$ 50 e R$ 5.

Shakira se apresentou nesta terça-feira (11) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e segue para São Paulo, onde canta no Morumbis, na quinta-feira (13). A expectativa é reunir cerca de 120 mil pessoas nessas duas datas. A turnê seguirá com outras 42 apresentações pela América até junho, incluindo 18 cidades dos Estados Unidos.

