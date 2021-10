Sessão de hipnose: Karol Conká anuncia lançamento de 'Louca e Sagaz' para quinta-feira, 28

"Louca e Sagaz", música que os fãs de Karol Conká esperam desde que a cantora participou do "BBB 21", finalmente ganhou data de lançamento. Depois do bem-sucedido single "Subida", que entrou na trilha sonora de jogo "Fifa 2022", o novo single da artista chega às plataformas na próxima quinta-feira, dia 28, às 21h.

Confira o vídeo do anúncio:

A faixa é uma parceria com WCnoBEAT, e vai chegar junto a um videoclipe novinho. Trata-se de uma música que ficou conhecida depois que a cantora cantou um trecho ainda na casa do "BBB 21". No vídeo, que acabou viralizando, ela faz uma coreografia enquanto canta "sessão de hipnose com a minha raba", um trecho da canção.

“Escrever ‘Louca e Sagaz’ foi muito divertido. Minha parceria com o WC vem de longa data e é sempre muito empolgante trabalhar com ele. Eu me inspirei numa experiência que vivi, e chamei Joey Matos para acrescentar na composição. A batida é marcante e o clima de sedução, a letra fala sobre autenticidade e a auto permissão”, contou Karol Conká ao portal POPline.

Ouça "Subida", lançamento mais recente de Karol: