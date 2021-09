Sertanejos Cleber & Cauan realizam primeiro show em Ananindeua

A dupla sertaneja Cleber & Cauan tem colecionado sucessos na carreira. O último lançamento o DVD “Surreal” conta com mais de 7 milhões de visualizações no Youtube, sucesso que se multiplica nas plataformas de streaming de música com quase três milhões de ouvintes semanais. O hit “Pede pra Voltar” já ultrapassou 18 milhões no Spotify.

Os fãs paraenses poderão curtir o primeiro show da dupla após os sertanejos voltarem a ativa depois da interrupção por causa da pandemia de covid-19. Os cantores de Goiás trazem a Ananindeua a mais nova apresentação para a inauguração da casa de Show Santa Fé House, localizada na avenida Mário Covas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site www.bilhetecerto.com.br ou na casa de show.

“Vamos levar um show que está saindo do forno agora com “Pede pra Voltar” que teve participação especial dos Barões da Pisadinha, a música “Cabo de Guerra” que é romântica, muitos dos modões também que é bastante característico da dupla. A música sertaneja raiz, assim como o nosso álbum ‘Resenha’, e músicas como ‘Quase’, ‘Sonho’ e músicas para cima como ‘TBT’. A gente dá uma viajada na música sertaneja. Estamos preparando até então exclusivo, porque é o primeiro após o período de pandemia”, conta Cauan.

Os sertanejos se conheceram ainda crianças quando foram se apresentar em uma rádio na cidade de Ceres, interior do Goiás, natural onde nasceram. Anos depois, em 2008, voltaram a se encontrar e, dois anos depois desse reencontro, formaram a dupla sertaneja que o Brasil inteiro conhece. “Depois de muitos anos, já adultos, começamos a compor e a fazer músicas juntos e a partir dali surgiu a ideia de começarmos a dupla dez anos atrás. Iniciamos nos barzinhos tocando em Brasília e Goiânia e as coisas foram acontecendo”, conta.

Além de Cleber e Cauan, a inauguração da nova casa show Santa Fé House terá a apresentação de Silverado Rodeio Show, os shows de Edu Farias, e a dupla Lucas & Ivan, e a presença VIP do amigo das celebridades e digital influencer David Brasil.

Os dois estão ansiosos para o show. Essa é a segunda vez que Cleber e Cauan se apresenta na Região Metropolitana de Belém. A dupla já esteve em Belém no Festival Villa Mix. Eles esperam receber novamente a energia contagiante dos paraenses.

“Diga-se de passagem foi muito legal receber a energia desse público que sem dúvida alguma é um dos públicos mais animados do Brasil, se não for o mais. As pessoas animadas do início ao fim do show, para cima, cantando com a gente. Naquela ocasião o nosso álbum ‘Resenha’. Ficamos com aquela sede e vontade de voltar a Belém novamente. Agora na Região Metropolitana. A gente tem certeza que vai ser maravilhoso novamente”, assegura.

Eles têm a expectativa de lançar o novo álbum da dupla neste ano “Cleber & Cauan No Rio Quente”. Algumas faixas do novo disco têm sido lançadas com uma boa aceitação do público. No meio do ano que vem, eles já planejam a gravação de um álbum ao vivo em Miami.

Show Cleber & Cauan

Data: sexta-feira, dia 24

Local: Santa Fé House, Rodovia Mario Covas, nº 01, bairro do Coqueiro, Ananindeua.

Abertura: 20H

Ingressos: www.bilhetecerto.com.br e na Santa Fé House