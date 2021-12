Série audiovisual explora novas cenas musicais das periferias de cinco capitais brasileiras

Um passeio pela música que vem sendo produzida por artistas das periferias do Brasil é apresentado na série audiovisual “Embrazado.mp4” nesta terça-feira. Trata-se de um conjunto de cinco reportagens com entrevistas em formato de mini documentários, que pautam as cenas musicais de Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). O lançamento é do Portal Embrazado, que se dedica a mapear e difundir música periférica do país.

“Interessante destacar que em cada episódio a gente abordou camadas complementares da economia criativa das periferias brasileiras: começando pelos produtores musicais em Salvador, uma casa de show em Belo Horizonte, passando pelos artistas em Belém, dançarinos no Rio de Janeiro e fãs em Recife. É como se a série de vídeos passeasse pela cadeia produtiva da cultura nessas periferias do país”, explica Igor Marques, curador e produtor do Portal Embrazado.

O episódio dedicado ao Pará, “As Manas do RAP PA”, aborda a cena do hip-hop no estado, que vem criando uma identidade própria e se expandindo no circuito. O vídeo traz entrevistas com Nic Dias, Bruna BG, Anna Suav e Íra MC.

Os outros episódios são: “Bahia: O arrocha pelos produtores”, “Pernambuco: Os sentimentos no Brega romântico”, “Rio de Janeiro: O passinho pelos dançarinos” e “MG: O baile da Vilarinho conta a história do Funk Mineiro”. Todos os episódios ficam disponíveis no canal Portal Embrazado no YouTube.

Hits brasileiros

O lançamento da série abre passagem para uma novidade musical, com lançamento marcado para o dia 12 de janeiro. Uma coletânea chamada “Embrazado Hits”, resultado de um intercâmbio entre artistas das cidades de Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). São 10 músicas no total, sendo cinco remixes inéditos.

Ira MC é uma das artistas paraenses no projeto. (Vitória Leona/ Divulgação)

Os paraenses na coletânea são Íra, com a faixa “No Baile”; e Kratos, com “Baila Comigo” em remix de Georgeluqas. A DJ Méury também faz parte do lançamento, assinando o remix de “Otária”, da Banda Sentimentos.

Méury celebra a participação no projeto, e destaca a relevância do intercâmbio. “Pra mim é gratificante participar desse projeto em outro estado. Ter a oportunidade de mostrar um pouco da nossa cultura paraense através de um remix vai atribuir muito na minha carreira, e mostrar que mulher também faz o que um homem faz e ainda melhor”, diz a DJ.

Completam o “Embrazado Hits” músicas de N.I.N.A, Jotaerre feat. James, KDU dos Anjos, Banda Sentimentos, e remixes de Iasmim Turbinadinha, Ryyan no Beat.

“A coletânea é a realização de tudo que a gente queria fazer desde o começo do projeto: conectar artistas de cenas que a princípio parecem distantes, mas que estão ligadas há anos. A gente percebe isso através da influência que esses artistas têm, da forma que produzem, na estética dos timbres, dos processos criativos. Proporcionar esses intercâmbios de fato era uma coisa que a gente queria fazer desde o princípio”, destaca Igor Marques, curador e produtor do Portal Embrazado.