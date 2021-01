Selena Gomez lança clipe de 'Baila Conmigo', gravado no Ceará; assista

Selena Gomez está com clipe novo na área e com um gostinho pra lá de especial para os brasileiros! Baila Conmigo, uma parceria dela com o rapper portorriquenho Rauw Alejandro, foi gravado no Ceará.

Com direção do brasileiro Fernando Nogari, o vídeo traz, além do contagiante reggaetown de fundo, cenas de praias e muita brasilidade, como personagens, casas, ruas e comércios que representam a beleza e raízes do Nordeste brasileiro.

"É esta noite! Novo vídeo de @selenagomez e @rauwalejandro! Filmado no Ceará! Vai, Brasil!", comemorou Nogari ao divulgar o lançamento do novo trabalho em seu Instagram.

Baile Conmigo fará parte do novo EP de Selena, chamado Revelación, que tem previsão de estreia para o dia 12 de março.