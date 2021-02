Selektah Nubeat e Dudu Urband apresentam o Reggae Paraense em novo EP

A “positividade” é uma das marcas da Reggae Music e um dos temas mais abordados nos clássicos do gênero. Mas, como manter o “pensamento positivo” quando o mundo é atingido por uma pandemia que impacta principalmente as camadas mais pobres da população? Esse questionamento está presente em “Cultive”, projeto da dupla Dudu Urband e Selektah Nubeat, de Castanhal (PA), lançado nessa sexta-feira (5).

Dudu Urband, cantor e compositor, explica o papel da música nesse período de covid-19 e isolamento social, que impacta na saúde mental das pessoas. “O isolamento afeta de forma positiva, já que é uma medida necessária para conter o vírus, mas também impacta negativamente, causando medo, preocupação e ansiedade. Todo esse processo fez com que a música produzida nesse período fosse voltada mais para o próximo, com o intuito de acolher e servir. Com o Reggae não foi diferente”, diz.

Para divulgar o projeto, “O Amor”, canção escrita por Dudu, foi escolhida como single e já chega com clipe. De acordo com Selektah Nubeat, DJ e produtor musical do EP, a música foi escolhida por melhor sintetizar a proposta do trabalho: união de força entre os artistas locais e a cura por meio da arte. “’O amor’ traz, por meio do Reggae Roots, uma mensagem direta: espante a tristeza. E, com isso, não queremos vender uma fórmula da felicidade, mas sim dizer que tem momentos que a gente não vai estar bem, e a música e a arte estarão aí para tratar. Essa música também é especial porque traz as participações de Adrianinho, do Yeman Jah, Junior Mambo, do Jaafa Reggae, entre outros, que são de grupos de Reggae com força em Castanhal e que fizeram parte da nossa formação”, destaca.

Além de “O Amor”, “A Mente” e “A Cura” complementam o projeto, que segue uma sequência - que não precisa necessariamente ser seguida. As faixas invocam um senso de elevação e apreciação da vida, por meio de onde os artistas dizem buscar essa cura emocional em meio ao cenário atual e, assim, inspirar outras pessoas.

Selektah, que é fundador do selo Kizomba Groove, já conta com uma grande experiência no Reggae produzido em Castanhal. Foi na cena do município a 68 quilômetros da capital paraense Belém, que ele começou a propor outros estilos da Reggae Music, que estão presentes no EP, como é o caso do Stepper e Grimes

“O reggae em Castanhal teve seu auge principalmente em meados dos anos 2000/2010 com as bandas já citadas Yeman Jah, Jaafa Reggae e um movimento de DJs. Foi quando, em 2012, eu e mais um outro amigo criamos a festa Kizomba, que vinha com essa proposta de introduzir outros estilos do reggae”, lembra ele.

O EP foi gravado em Castanhal, incorporando músicos da cidade no processo. Participam, também, Yuri Pinheiro do estúdio Ver-O-Som (Belém), que ficou responsável pela mixagem do trabalho e a masterização de Buguinha Dub (PE), produtor musical que já colaborou com nomes renomados da música brasileira, como Nação Zumbi (PE).

O EP “Cultive” está disponível no canal do Selo Kizomba no YouTube. O projeto é um dos selecionados do Edital de Projetos Artísticos-Culturais do Profº Roberto Marques - Lei Aldir Blanc/Secretaria Municipal de Cultura de Castanhal.