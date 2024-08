'Se Rasgum' anuncia vencedoras das Seletivas para a edição deste ano

O Festival Se Rasgum anunciou Marcela Bonfim (RO), Iuna Falcão (MA) e Negrabi (PA) como as atrações finais a integrarem o line--up da sua 19ª edição, que acontece de 10 a 14 de setembro, em Belém. As três artistas ficaram entre os 10 selecionados pela curadoria do festival em sua tradicional etapa das Seletivas Se Rasgum, que acontece anualmente em busca dos melhores destaques na cena contemporânea musical e que pelo terceiro ano consecutivo tem como foco a região da Amazônia Legal.

Todos artistas escolhidos passaram por mentoria de carreira virtualmente e tiveram a oportunidade de apresentar seu trabalho para um júri especializado no segmento. “A Seletivas Se Rasgum é algo que precisa de muita atenção, pois não há muitos projetos de mapeamento que alcancem tantos artistas da Amazônia Legal em sua totalidade de estados. E não é um recorte simples chegar a 10 nomes. Foram mais de 200 inscrições e de muitos artistas realmente bons!”, destaca Marcelo Damaso, um dos diretores do Festival Se Rasgum.

A maranhense Iuna Falcão se apresenta dia 11 de setembro no Music Park, com entrada gratuita, na mesma noite que tocam Céu, Molho Negro com Jair Naves e YPU. Original de São Luís do Maranhão, radicada em Salvador (BA), Iuna Falcão realiza um mergulho musical profundo nas suas raízes maranhenses afro-indígenas, e traz para o seu trabalho os ritmos e sonoridades da sua infância em São Luís, como o Tambor de Criola, Bumba Meu Boi, Cacuriá, Caixas do Divino, Tambor de Mina e outros, além da influência pelo movimento Hip Hop dos anos 1990 e o uso de programações.

No dia 12 de setembro é a vez de Marcela Bonfim se apresentar no Píer das Onze Janelas somando no line que tem Carlinhos Carneiro comemorando 25 anos de Bidê ou Balde, Death Brega, Rafa Militão convida Nic Dias e Karen Francis com Eric Terena. A entrada é gratuita. Formada em economia pela PUC--SP e militante pela causa das populações negras e tradicionais, Marcela Bonfim lança seu olhar para a população amazônica com o seu trabalho “(Re)conhecendo a Amazônia Negra: povos, costumes e influências negras na floresta”, que foi contemplado pelo edital Natura Musical e lhe rendeu homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

A rapper paraense Negrabi se apresenta no Espaço Cultural Na Bêra, no dia 14 de setembro, no mesmo dia que Novos Baianos, Ana Frango Elétrico, Valéria Paiva, Marcia Griffiths, entre outros. Moradora do bairro do Tapanã, em Belém, Negrabi expõe em suas composições o fracasso do sistema racista e sexista. Mandando a real como forma de sobrevivência, transita entre o drill, trap e boombap, encontrando na música sua maior arma de libertação. Com letras marcantes que abordam as vivências de jovens que não aceitam “não’’ como resposta, ela é uma das múltiplas vozes expoentes do rap paraense, nortista e amazônida.

A etapa das Seletivas Se Rasgum 2024 - Amazônia Legal foi fomentada pelo Programa Funarte de apoio a ações continuadas 2023, é associada à Abrafin e Circuito Amazônico de Festivais e têm como objetivo incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal. (Com informações da produção do festival Se Rasgum).