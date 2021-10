Saweetie pode ser cantora misteriosa em próximo single de Anitta; entenda

Anitta soltou algumas pistas de que a rapper Saweetie pode ser a cantora misteriosa em seu próximo single. Em uma caixinha de perguntas compartilhada pela brasileira em seu Instagram, a interação com a americana chamou a atenção.

Saweetie é um dos nomes emergentes do rap americano, e tem feito barulho na leva de nomes que inclui Doja Cat, Cardi B, Megan Thee Stallion e Lizzo. Seu maior hit atualmente é "Best Friend", e ela também já coleciona colaborações com artistas como Black Eyed Peas, Little Mix e Charli XCX.

Outro razão para acreditar na collab entre as duas é que Anitta e Saweetie estão na mesma gravadora, ambas com equipes que vem trabalhando por seus sucessos no mercado fonográfico norteamericano. A possibilidade do novo feat de Anitta ser com Saweetie animou os fãs no Twitter; veja algumas reações: