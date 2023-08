Saudade: Trapper soteropolitano Ítalo Melo lança o rap acústico

O trapper soteropolitano Ítalo Melo, lança hoje (04),gosto, em todas as plataformas digitais via ONErpm, o single “Saudade” – faixa que faz parte de seu segundo EP, “Romântico, mas não como antes”, e que chega no decorrer do segundo semestre de 2023. Com uma pegada sentimental, o artista apresenta uma track que enaltece o rap acústico, uma de suas grandes influências musicais, e imprime uma poesia melódica em sua levada.



Ítalo Melo vem ganhando destaque na cena musical de Salvador. Tendo seus principais destaques, a faixa “Nega”, “Surtadinha”, a colaboração com Delacruz na faixa “Sou Fã”, além de assinar a coautoria de diversas faixas do selo em que faz parte, o Nine Four Records, do jogador Anderson Talisca, que também tem sua carreira na música sob o nome de “Spark”.

“É um momento muito feliz para mim. Meu EP vindo a todo vapor, além do relançamento de ‘Último Malandro’, do meu parceiro Spark, que ajudei na composição e chegou na semana passada. É incrível poder ver meus projetos ganhando vida, e com ‘Saudade’ não é diferente. Sinto que a música envolve, é gostosa de escutar e o clipe também ficou demais”, destaca Italo.

A produção musical de "Saudade" fica a cargo de TX, enquanto a produção audiovisual é assinada pelo estúdio 42 Polegadas. Já a produção executiva ficou a cargo da própria Nine Four Records, que também irá subir em seu canal do YouTube o videoclipe.

Ainda sobre o clipe, no filme Italo contracena com a atriz, influencer e empresária carioca Lorena Maria, que dentre diversos projetos, se destacam a participação na série “Encanados”, criação do primeiro concurso de cabelo inclusivo no Brasil, além de ter sido indicada ao prêmio MTV MIAW na categoria Girl Boss, e também foi indicada ao prêmio Nise Silveira graças aos seus empreendimentos na área de estética com sua empresa UseBadGal.