Samyra Show é destaque no São João do Brasil

Junho chegou e com ele, a cantora Samyra Show iniciou a sua maraton de shows. A artista que se destaca ao levar alegria e forró a diversas cidades, vem reforçando o orgulho pelas tradições nordestinas.

Samyra Show iniciou sua maratona de apresentações em 29 de maio, na cidade de Pires Ferreira, CE, e segue com shows em diversas cidades, incluindo: Aracaju (SE), São Luís (MA)Passo do Camaragibe (AL), Macaíba (RN) e Capinzal do Norte (MA).

"Estou muito animada para essa maratona de São João. É sempre um prazer cantar nessas festas que são tão importantes para a nossa cultura. Preparamos um show especial, cheio de surpresas e muita música boa para o público dançar e se divertir", conta Samyra.

Com uma agenda repleta e um show preparado com carinho, Samyra Show promete tornar o São João ainda mais especial este ano, reforçando a importância de preservar e celebrar as tradições do Nordeste. Prepare-se para dançar e se emocionar com Samyra Show neste São João!