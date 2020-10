Samba e discotecagem animam a Tardezinha Apoena neste sábado

O Espaço Cultural Apoena apresenta, neste sábado, mais uma edição do projeto cultural 'Tardezinha Apoena', com a roda de samba Fé no Batuque, o músico Diogo Rosa e banda e a discotecagem da Dj Jack Sainha.

A Tardezinha Apoena começa às 18h com o grupo Fé no Batuque tocando os sucessos do samba de raiz. Às 20h, a DJ Jack Sainha assume a pista, com um set com muita música paraense e brasilidades, e, às 22h, a festa continua com Diogo Rosa e banda, que apresenta um tributo ao cantor e compositor brasileiro, Seu Jorge.

Diogo Rosa é cantor, compositor e multi-instrumentista. Começou sua carreira em movimentos religiosos e depois enveredou para a música popular. Herdou o ofício do pai, o músico Marcus Ribeiro.

Diogo Rosa é atração no Apoena (Divulgação)

Apaixonado por música brasileira, se apresentou em vários lugares do Brasil e já compôs mais de 200 canções. No tributo ao Seu Jorge, Diogo Rosa apresenta uma seleção de grandes sucessos dançantes do cantor e promete não deixar ninguém parado.

Na banda, chamada 'O que faltava na cidade', Diogo Rosa, faz a voz e o cavaquinho, junto de Dan Serrão, no sax; Douglas Dias, na percussão; Melk Sousa, na bateria e Priamo Brandão, no baixo.

A Roda de Samba Fé no Batuque, já conhecida pelas rodas de samba itinerantes que há quatro anos promove na cidade, levando o ritmo brasileiro, com um sotaque paraense, vários espaços e reunindo um grupo de músicos e amantes do samba, que resgatam grandes sucessos do gênero.

Entre as duas atrações, quem comandar as pick ups é a Deejay Jack Sainha. A Dj apresentará um set com as sonoridades calientes que embalam as festas populares do Pará e ainda passará por hits da musicalidade brasileira. Seus sets privilegiam a música paraense, numa viagem do passado ao presente, passando pelo brega, tecnobrega, guitarrada, lambada, cumbia, carimbó.

Agende-se:

Data: sábado, 24, às 18h

Local: Espaço Cultural Apoena. Duque de Caxias, 450. Esquina com a Tv. Antônio Baena, altos.

Ingressos: R$ 10