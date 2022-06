'Sala de Ensaio', do Teatro do Sesi, apresenta Larissa Leite

A cantora e compositora Larissa Leite estreia a 6ª edição do programa virtual do “Sala de Ensaio”, do Teatro do Sesi, que será publicada no canal da instituição no Youtube, nesta sexta-feira, 3, a partir do meio-dia. Com apresentação da jornalista Amanda Campelo, o Sala de Ensaio produz conteúdo gratuito que busca valorizar a produção artística paraense com entrevistas e shows.

“Eu vim do samba, mas muita gente não conhece o meu lado eclético. Nessa nova fase da carreira, trago músicas autorais pop com letras que contam a minha história”, descreve Larissa, que está em carreira solo, com produção musical de Júlio Mendes, apresentando músicas autorais que percorrem o reggae, o trap e o reggae, misturando diversos ritmos.

Nesse episódio, a artista traz as autorais “Vem cá” e “Quem disse”, um trap e um reggae pop, nessa ordem, que estão disponíveis nas plataformas digitais, além das inéditas: o axé “Maquiada de amor”, o rock com pegada blues “Sujeito fêmea”, o rock com rap “Imagina” - parceria com o rapper Caio Almeida – e “Inimiga do fim” – parceria com a irmã, Jamile Leite, que foi gravada com arranjo de bachata com arroxa e batida eletrônica assinado por Bruno Habbib, e que tem previsão de lançamento em agosto.

“Os internautas vão conhecer um pouco da Larissa romântica, que conta histórias, que já passou por altos e baixos, que fala de empoderamento feminino, e que traz muito da própria família, de músicos, nessas canções”, destaca. “É um show marcado pela diversidade da música popular, que traz a música moderna com pegada antiga, porque eu cresci com a seresta e bossa nova, mas com sotaque paraense”, completa

No palco, Larissa é acompanhada pelos músicos Danilo Rosa (guitarra), Antônio Neto (baixo), Hamilton Rocha (bateria) e Julio Mendes (teclados e produção musical). “Foram dois dias de gravação. Muito bacana. Foi uma experiência muito legal para mim e para toda a galera da banda. Foi muito diferente pra gente. Foi bem divertido. Me deixaram super à vontade”, celebra.

Trajetória da vantora e compositora Larissa Leite

Larissa Leite iniciou a carreira aos 15 anos. Cantora de vasto repertório, ela participou de grupos de samba, bandas de samba rock, sertanejo, forró pé-de-serra e bailes. Ela foi finalista de festivais reconhecidos na região e abriu shows nacionais como os de Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Liniker e Jaloo. Já cantou em outros estados, como Bahia e Espírito Santo, e em 2019 cantou fora do Brasil, quando participou do Festival dos Povos Originários, em Osorno, no Chile.

Sala de Ensaio

O Sala de Ensaio é um programa virtual bimensal que apresenta novos episódios sempre na primeira sexta-feira do mês. Além do programa no Youtube, são disponibilizados conteúdos extras como vídeos, galeria de fotos e os bastidores das gravações no perfil do Instagram @teatrosesipa.

Agende-se:

Estreia do episódio do ‘Sala de Ensaio’ com Larissa Leite

Dia: Sexta-feira, 3

Hora: 12h

Local: youtube.com/teatrodosesipara