Saiba quais são as 20 melhores músicas da história segundo a revista Rolling Stone

Na quarta-feira (15), A Rolling Stone, maior revista especializada em música, atualizou a lista de 500 melhores músicas de todos os tempos. O novo ranking traz nomes famosos da indústria internacional como Taylor Swift, BTS, Rihanna e BTS, porém, o topo das 20 melhores canções ainda privilegia as músicas antigas.

A nova versão da listagem, publicada pela primeira vez em 2004, contou com mais de 250 artistas, produtores e músicos. Cada um deles avaliou uma lista de 50 canções e os resultados foram computados até fomarem o top 500. Mais da metade das músicas da edição atual não estavam na anterior. Confira abaixo quem garantiu o top 20:

1 - Aretha Franklin – “Respect” (1967)

2 - Public Enemy – “Fight The Power” (1989)

3 - Sam Cooke – “A Change Is Gonna Come” (1964)

4 - Bob Dylan – “Like A Rolling Stone” (1965)

5 - Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” (1991)

6 - Marvin Gaye – “What’s Going On” (1971)

7 - The Beatles – “Strawberry Fields Forever” (1967)

8 - Missy Elliott – “Get Ur Freak On” (2001)

9 - Fleetwood Mac – “Dreams” (1977)

10 - Outkast – “Hey Ya!” (2003)

11 - The Beach Boys – “God Only Knows” (1966)

12 - Stevie Wonder – “Superstition” (1972)

13 - The Rolling Stones – “Gimme Shelter” (1969)

14 - The Kinks – “Waterloo Sunset” (1967)

15 - The Beatles – “I Want To Hold Your Hand” (1963)

16 - Beyoncé feat. Jay-Z – “Crazy In Love” (2003)

17 - Queen – “Bohemian Rhapsody” (1975)

16 - Prince and the Revolution – “Purple Rain” (1984)

19 - John Lennon – “Imagine” (1971)

20 - Robyn – “Dancing On My Own” (2010)