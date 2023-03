Rosyl, ex-Tentasamba, se apresenta hoje, 11, em Belém

O cantor Rosyl, ex-Tentasamba, fará seu show hoje, 11, em Belém. Um dos maiores nomes do samba e pagode nacional, se apresenta no Açaí Biruta, a partir das 17h.

A festa, chama de “Especial Pagode 2000” faz referência ao grande sucesso do músico, ao se tornar conhecido nacionalmente. “Joguei a Toalha”, “A Gente Pega Fogo” e “Para de Pirraça”, são algumas canções eternizadas na voz de Rosyl. Como compositor, ele tem mais de 400 músicas gravadas.

Antes da pandemia, o artista voltou ao cenário musical do pagode, após trabalhar seis anos como cantor no mundo gospel. Na ocasião, ele gravou o seu primeiro DVD, que contou com participações de Perlla, Buchecha, Chininha e Príncipe e do cantor Renatinho Bokaloca, que faleceu este ano.

Além do show de Rosyl, a festa “Especial Pagode 2000” terá apresentações de Bino, I Love Pagode e Baladeros.

Agende-se

Especial Pagode 2000

Data: hoje, 11

Hora: 17h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém