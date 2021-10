Rogério Brito lança o single 'Apesar da Chuva'

O músico, cantor e compositor paraense Rogério Brito lança nesta segunda-feira, 18, em todas as plataformas digitais, a música "Apesar da Chuva", uma balada romântica com pegada pop, que tem os arranjos de Rodrigo Camarão. O videoclipe estreou na programação do Sons do Pará, da TV Liberal.

O novo single fala sobre o homem que está em um relacionamento desgastado, mas fica com ciúme quando o amigo começa a falar da sua namorada. A vontade de rever a amada e salvar o relacionamento é o ponto chave da canção.

A música foi gravada entre São Paulo e Belém com a participação dos músicos Marcos Borges (violão), Denis Silva (contrabaixo), Walmir Bessa (bateria) e Rodrigo Camarão (pianos), sendo que o último assina a direção musical.

Rogério está em fase de gravação de um EP com cinco faixas inéditas, sendo duas autorais e as demais em parceria com Allan Carvalho, Márcio Macêdo e Guto Risuenho.

“Esse é meu primeiro lançamento em plataforma digital e estou com as melhores expectativas. Espero que a música agrade, que entre nas playlists da galera, que alcance influenciadores, críticos, rádios, TVs e até mesmo autores de novelas e filmes”, estima Rogério.

Barítono e com formação em violão popular pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rogério gravou os CDs “Eu falo de Jeová” (2007) e “Pra Deus sorrir” (2013).