Rodriguinho faz dois shows este final de semana em Belém

Neste final de semana, o cantor Rodriguinho faz uma pequena turnê em Belém. Com shows marcados para sábado, 1º, e domingo, 02, ele traz seus antigos sucessos e uma prévia do que virá neste 2023.

“Minha relação com Belém sempre foi incrível, né? Devido a parcerias que eu tive aí, especialmente com o grupo Jeito Inocente. Sempre fui para aí para ajudar eles a fazerem os trabalhos deles e com isso me aproximar também do público de Belém. Sempre gostei muito de fazer show e espero que não seja diferente o carinho que sempre me dão”, disse Rodriguinho.

No dia 1º, ele estará no Samba Icoaraci, na Arena Park, em Icoaraci, distrito de Belém, e dia 02, no aniversário de um ano do Bateu Saudade, no Barka, em Belém.

Dono de hits marcantes, Rodriguinho também tem um trabalho consolidado como produtor e compositor, e outros trabalhos paralelos na música, como o Legado, projeto que reúne o seu filho Gaab e seu irmão, Mr Dan.

“Estou gravando dois DVDs, um com músicas inéditas, é um lado B da minha carreira, coisa que eu nunca trabalhei. E estou gravando um DVD de estrada mesmo, do show que eu venho fazer na estrada. São dois trabalhos diferentes, e aí tem também mais um trabalho, um EP de cinco músicas, só que com audiovisual, só de inéditas. Aguardem”, antecipou.

“A gente já está preparando um ‘Legado’ novo, já estamos com quase tudo pronto, agora estamos decidindo entre os lugares que vão receber esse trabalho. Não sei ainda quando vai ter em Belém, mas assim que ele estiver pronto a gente abre a agenda toda pro Brasil”, acrescenta Rodriguinho.

O cantor começou sua carreira ainda na adolescência, mas foi em 1995, que ele conquistou a fama ao formar o grupo Os Travessos, do qual ele foi líder. Em 2004, ele deixou o comando da banda para migrar para a carreira solo, o que foi um grande sucesso.

Como compositor, ele assina centenas de sucessos, que ficaram famosos na voz de outros artistas, entre eles Thiaguinho, como "Fugidinha" e "Palavras de Amigo".

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Rodriguinho compartilha a sua rotina na música e sua vida pessoal com os filhos e a namorada Bruna. “Estou em uma relação já faz um tempo, estou muito mais maduro. É uma relação muito mais consistente em que outras coisas são importantes, a gente dá importância para outras áreas da nossa vida, para coisas que eu não dava antes. Até por ter um pouco mais de maturidade. Mas agora está muito tranquilo”, revela.

Agende-se

- Samba Icoaraci

Atrações: Rodriguinho, Vem Pro Rolê, Irreverência, I Love Pagode e DJ Diego Moreira

Data: sábado, 1º

Hora: 21h

Local: Arena Park – Tv. Pimenta Bueno – Cruzeiro, Icoaraci

- Aniversário de Um Ano do Bateu Saudade

Data: domingo, 02

Hora: 16h

Local: Barka - R. Gaspar Viana, 1259 - Reduto, Belém