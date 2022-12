Denis Baum lança 'Tô Apaixonado', com produção de Rodriguinho

Depois de um tempo fora do radar, o cantor e compositor Denis Baum acaba de lançar “Tô Apaixonado” em todas as plataformas digitais e em breve contará com videoclipe oficial. O single que tem como produtor musical o cantor Rodriguinho, uma das maiores referências do pagode, promete ser mais um sucesso de Baum.

VEJA MAIS

"Tô Apaixonado" é um pagode com pegada pop e representa bem essa nova fase da carreira do cantor, mostrando toda versatilidade musical que Denis Baum tem. “Tive que me afastar da música por um tempo por responsabilidades pessoais, mas meu sonho sempre foi que minha música fizesse, de alguma forma, parte das histórias das pessoas”, conta o artista que deu uma pausa na carreira para cuidar dos negócios da família.

Talento é o que não falta. Denis Baum toca percussão, guitarra e violão, além do cavaquinho (sua paixão) e já acumula sucessos como: "Easy ou Hard", "Toc Toc", "GPS", "Em Cima do Muro", entre outros.