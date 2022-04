Cantor Rodriguinho é convidado do "Qual teu papo?" de hoje

Com mais de 30 anos de carreira, Rodriguinho é referência quando se fala de pagode. Além de construir uma história como cantor em uma das maiores bandas do Brasil, Os Travessos, e se destacar na carreira solo, o artista ainda é compositor e produtor.

No Pará, ele coleciona uma legião de fãs, com momentos especiais vividos por aqui. Tudo isso será contato hoje, 06, no “Qual Teu Papo?”, a partir das 17h, no Instagram do O Liberal.

Rodriguinho se apresenta neste sábado, 09, no Praieira Tulum, em Belém.