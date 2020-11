Ritmos latinos e amazônicos encerram o Festival Amazônia Mapping 2020

Conexões latinoamericanas atravessam fronteiras e colocam no mesmo palco os sons do Pará e o ritmo dançante e eletrônico vindo do Peru. Neste sábado, 28, o Festival Amazônia Mapping 2020 encerra em grande estilo com o show da Guitarrada das Manas e do grupo Dengue Dengue Dengue (DDD), atração internacional do evento, que recebe o público na ilha em 3D criada para o festival.

O DDD mistura cúmbia, salsa e sons latinos tradicionais a batidas techno e distorções psicodélicas. O resultado é uma sonoridade, classificada como tropical bass, que não deixa ninguém ficar parado. Criada em 2010, o duo Rafael Pereira e Felipe Salmon já foi eleito um dos principais destaques da música pelo jornal americano Washington Post.

No palco, a dupla sempre aparece mascarada, uma visualidade inspirada em festas tradicionais de seu país. "Pensamos nos carnavais da serra peruana, onde as pessoas usam máscaras, trajes de animais e de seres sobrenaturais. Completamos com um toque mais moderno e futurista, com geometria e efeitos visuais", diz Salmon.

Para o músico, participar do FAM é vencer barreiras e se aproximar do público e da cultura daqui. "É gratificante observar como há plateias, as mais diversas possíveis, sempre interessadas em conhecer novas sonoridades e perceber a possibilidade de conexão cultural entre o Peru e o Brasil", diz.

"No Brasil há muita gente talentosa e influências de músicas que nunca chegam ao Peru. Temos uma selva e uma montanha entre os dois. A internet nos tem ajudado. Há uma maior comunicação entre os músicos dos dois países, através dela".

No festival, o DDD apresenta seu som acompanhado de projeções de mapping que vão ambientar o palco da ilha 3D. No set list, músicas do mais novo disco, o EP "Humos", lançado este ano. "A expectativa é grande. Real e virtual serão sincronizados na mesma cena: a música será atravessada pela imagem e vice-versa, usando recursos tecnológicos, deixando-a penetrar num território de surpresas", comenta Salmon.

O FAM 2020 é promovido pela 11:11 ARTE, com patrocínio da Oi e apoio do Oi Futuro via Lei de Incentivo à Cultura Semear, do Governo do Estado do Pará.

O som das manas

A noite de encerramento do FAM traz ainda o show da Guitarrada das Manas. Com Renata Beckmann e Beá, a primeira banda de guitarrada formada por mulheres combina elementos do pop contemporâneo às batidas de ritmos regionais.

Com apenas três anos de estrada, a dupla se tornou destaque ao colocar mulheres à frente da música instrumental e experimental no Norte, e já circulou por importantes festivais, como o BR-135 (MA), Virada Cultural de São Paulo e Rock in Rio.

No FAM, a dupla mostra o álbum "Guamaense" (2019), acompanhada da projeção criada pela VJ Lê Pantoja. Para Renata, o show representa uma experiência singular. "A gente ainda não tinha pensado em um show dentro de um evento como o FAM. Tem sido uma experiência bem legal. Estar no palco no estúdio, e pensar nas posições para interagir melhor com o público de casa e com as projeções da VJ que vai apresentar o mapping durante nosso show. Algo inédito pra gente. Estamos ansiosas pra ver como será o resultado", comenta.

Afastada de eventos presenciais há meses por conta da pandemia, Renata diz que a realização de shows on-line tem sido fundamental para levar cultura ao público e para divulgar o recente trabalho da dupla, que precisou reajustar os planos para este ano, mas tem conquistado conexões potentes por meio da rede online.

"Para os artistas têm sido um desafio porque as possibilidades de trabalhar caíram. Nós lançamos um disco no final de 2019, e havíamos planejado circular em 2020, ampliar o público, mas não foi como havíamos imaginado. No entanto, tivemos sorte porque surgiram várias oportunidades de chegar a públicos de outros estados através de lives, que é o único formato possível e o mais seguro de seguirmos trabalhando neste momento. Então essas conexões virtuais são fundamentais para a cultura".

Agende-se:

Festival Amazônia Mapping 2020 - Realidades Expandidas

Encerramento: sábado, 28 - a partir das 17h30

Confira: www.amazoniamapping.com