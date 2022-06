Ricardo Chaves comemora aniversário e faz show em Belém

Ricardo Chaves fará seu primeiro show com 59 anos em Belém. O cantor, que fez aniversário neste sábado, 11, está na capital paraense para apresentar o seu projeto “Ricardo Chaves, sem limites”.

Durante este domingo, 12, o baiano fez um passeio de lancha e compartilhou algumas imagens no seu perfil no Instagram. Ricardo mostra como é Belém vista da Ilha do Combu. Ele aproveitou para fazer uma breve comemoração do seu aniversário. "Arte na floresta", exaltou o músico, mostrando a ilha belenense.

Logo mais, Ricardo Chaves se apresenta com esse novo projeto que é embalado pelo romantismo. Como nunca visto antes, ele tem no “Ricardo Chaves, sem limites” um repertório com Fábio Júnior e outras canções mais românticas.