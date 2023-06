Revelação nacional, Gica se apresenta pela primeira vez em Belém

Com apenas 20 anos, Gica, nascida e criada na Rocinha, no Rio de Janeiro, é uma explosão nacional A artista ganhou as redes sociais com suas versões de alguns pagodes e despontou no cenário musical. Neste sábado, 24, ela é atração do “Arraiá do I Love”, no Açaí Biruta.

“Acordei uma manhã e o Neymar, Richarlyson e Marcelo me repostando. Fiquei muito chocada, a pessoa que estava comigo disse que a minha cara ficou muito engraçada, porque eu não esperava. No finalzinho do ano passado, eu estava fazendo show em São Paulo e voltava para o Rio de Janeiro, cheguei para reencontrar a minha família cheia de novidades. É ‘mó doideira’, porque os meus ídolos que compartilharam, os que eu citei, além do Thiaguinho e Léo Santana, fiquei muito honrada e feliz em saber que estas pessoas estavam curtindo meu som e minha música”, disse Gica.

Recentemente, a cantora lançou "Pagode da Gica - Da Rocinha Pro Mundo". Esta semana, ela tem trabalhado o single ‘Carência’, feat. com o cantor Vitinho, disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm. Com este audiovisual, ela já soma mais de 20 milhões de streamings e uma agenda que tem, em média, 35 shows ao mês.

Gica é uma representante feminina no pagode brasileiro: “Como mulher que canta samba e pagode, acho que sempre tivemos representantes boas no mercado, mas agora estamos com mais destaque e visibilidade. E agradeço muito a Deus por me permitir chegar cada vez mais longe. Aos pouquinhos, acho que as mulheres tendem a crescer muito mais no samba e pagode do Brasil.”

Para hoje, 24, Gica fará a mistura no “Arraiá do I Love”, que terá ainda apresentações de I Love Pagode e Tamo Junto, em ambiente temático.

“Ah! No nosso show a gente gosta de levar sempre nossa essência, verdade. Para a galera que escuta o ‘Pagode da Gica’, vão ser só algumas coisinhas diferentes, por exemplo, eu toco violão e cavaco no show. Trocamos muita ideia com o público sobre o que determinada música representa para a gente. Espero que a galera curta a nossa energia, a nossa vibe, estou muito feliz com a oportunidade de levar o ‘Pagode da Gica - Da Rocinha Pro Mundo’ para o Pará pela primeira vez. Espero muito que a galera curta assim porque estou muito ansiosa”, finaliza a cantora.

Agende-se

Arraiá do I Love

Atrações: Gica, I Love Pagode e Tamo Junto

Data: hoje, 24

Hora: 19h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha