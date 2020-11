Repaginado, MC Guimê retorna com novo single e videoclipe; ouça 'Fluindo'

Após 8 meses sem lançamentos ineditos, MC Guimê retornou à música com o lançamento de "Fluindo", na última sexta-feira (6), em todas as plataformas digitais. O single traz uma mistura de pop com funk e foi produzido pelo trio DOGZ - composto por Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos, responsáveis por hits de sucesso na voz de Anitta, IZA, Gloria Groove, Melim, entre outros.

“Quando escrevi "Fluindo" eu pensei na capacidade que a música tem de percorrer muitos lugares e alcançar muitos corações com alegria, felicidade e boas energias. É sobre isso que a música fala", comenta MC Guimê.

“Falar do Guimê é falar de um cara incrível. Foi muito maneiro trabalhar com ele, a gente ama trabalhar com artistas que estão se reencontrando. Essa busca junto ao Guimê foi uma experiência maravilhosa. 'Fluindo' foi amor à primeira vista. É uma nova visão musical, puxado mais para o pop e ao mesmo tempo tem a referência dele. A música é super pra cima, ele é super cima! Muito feliz em estar fazendo parte desse sonho, dessa nova história", conta Pablo Bispo.

Videoclipe tecnológico

O clipe, que conta com tecnologia de ponta na aplicação dos cenários virtuais, materializa o objetivo da música, com o próprio Guimê percorrendo o país, convidando pessoas a se juntarem e se divertirem juntas. Com direção criativa de Paulo Pimenta - da agência bpmcom - o vídeo é a volta de Mc Guimê para a música e traz uma nova faceta do cantor: mais pop, colorido e extrovertido.

“A música nova 'Fluindo', faz parte de uma nova página na minha história, depois de 10 anos de carreira eu optei por descansar um pouco, parar de fazer alguns lançamentos e reorganizar o time, a equipe, a casa, pra trazer uma música inovadora. Mantendo a minha essência, mas indo a outros lugares, trazendo inovação para a minha arte. Fluindo é o resultado disso, com grandes parceiros que tem trabalhando nesse projeto comigo, como DOGZ, que assinam a produção desse single. É também o nosso primeiro videoclipe com a direção criativa assinada pela bpmcom - com o Paulo Pimenta. Tô muito orgulhoso! A meta sempre é alcançar o máximo de corações possíveis com alegria, felicidade e boas energias. Pra todo mundo chegar junto, curtir essa música, esse momento comigo”, afirma Guimê.

Sobre MC Guimê:

Dono de hinos do funk ostentação, como “Ta Patrão” e “Plaquê de 100”, MC Guimê é um dos responsáveis por abrir caminho para o funk e para as novas safras de MC’s. De Osasco para o mundo, o artista possui um extenso currículo. Ganhou o Brasil com seu estilo de cantar e se apresentar, lançou parcerias com Neymar, fez turnê na Europa e Oceania. Foi capa da revista Veja. Além disso, foi um dos primeiros MCs a fazer uma parceria com o universo sertanejo. A faixa “Suíte 14”, lançada com Henrique e Diego, figurou como a segunda música mais tocada no Brasil e já conta com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

Buscando sempre se reinventar, o artista de 27 anos coleciona parcerias de peso com nomes da música brasileira e internacional, como Claudia Leite, Marcelo D2, Tropkillaz, Dennis DJ, Rael, Emicida, Mr Catra, Negra Li, Zezé Di Camargo & Luciano, Turma do Pagode, Soulja Boy e K2RHYM (Rapper Tunisiano).