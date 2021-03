Rasec fala de amizade empatia em single 'Degradê'; ouça

O músico paraense Rasec lançou o primeiro single que marca a próxima fase de sua carreira. "Degradê" chegou às plataformas de música com festa no dia 18 de feveiro, mesmo dia do aniversário do artista.

Em "Degradê", descrita por Rasec como uma "canção de quarentena", de períodos difíceis em que devemos dar as mãos; fala de amizade e empatia, carregando a mensagem de que tudo deve ficar bem.

"O 'céu também é degradê' assim como as diferentes fases da vida, múltiplas e cheias de imprevisibilidades, todavia, seguimos e sigamos sempre", diz Rasec.

Ouça:

Rasec é um artista paraense, da cidade luz, Tucuruí. Compositor, multi-instrumentista e cantor atuante em projetos musicais desde 2012, o músico lançou seu primeiro EP, "Depositando Palavras Em Folhas Carentes De História", em 2018. "Degradê" é o primeiro single do artista pelo selo Na Music, com produção da budokaos Records e Rasec.