Radiohead lança música inédita de surpresa e anuncia edições de aniversário de 'Kid A' e 'Amnesiac'

A banda inglesa Radiohead presenteou os fãs nesta terça-feira, 7, com uma nova música nas plataformas. Trata-se de "If You Say The Word", que chega junto com a notícia do relançamento de aniversário dos discos "Kid A" e "Amnesiac". Em formato de disco triplo "Kid A Mnesia" tem lançamento marcado para 5 de novembro, marcando o 21º aniversário do "Kid A", e o 20º do disco seguinte, "Amnesiac".

"Kid A Mnesia" chega ainda em diversas versões físicas, como discos de vinil triplo, CDs, fitas cassete, além de um livro em capa dura com 300 páginas contendo artes de Thom Yorke and Stanley Donwood, e um paperback book com anotações dos artistas.

O lançamento vai reunir a íntegra dos dois álbuns, além de um terceiro disco recém-compilado, intitulado "Kid Amnesiae". Segundo divulgado pela banda nas redes sociais, o novo disco traz versões alternativas e elementos das faixas dos dois álbuns, lados B de singles, a inédita “If you say the word”, além de uma gravação de estúdio inédita de “Follow me around”. Segundo informação do site de fãs Citizen Insane, reportada por O Globo, “If you say the word” é uma faixa à qual o guitarrista Ed O’Brien’s se referiu em seu diário como “C-minor song”.

O lançamento comemorativo duplo pode ser justificado pela história que os dois discos dividem. "Kid A" (2000) e "Amnesiac" (2001) foram gravados em uma mesma sessão de estúdio, com o produtor Nigel Godrich. A banda sentia que o trabalho era denso demais para um único álbum, então decidiu dividi-los. "Kid A" foi lançado em outubro de 200; e em março do ano seguinte, veio "Amnesiac".

Os discos têm sonoridades parecidas, onde a banda passeia por influências da música eletrônica, clássica do Século XX, jazz e krautrock. É nestes discos que estão faixas como "Everything In Its Right Place", "Idioteque", "Motion Picture Soundtrack", "Pyramid Song" e "You And Whose Army?".

O último álbum de inéditas do Radiohead foi "A Moon Shaped Pool", lançado em 2016. No ano seguinte, a banda revisitou o clássico álbum "OK Computer", também relançado em uma edição comemorativa de 20 anos.