'Quartas Musicais' retorna em ritmo junino

O projeto “Quartas musicais” retorna em clima junino com a cantora e compositora paraense Thalia Sarmanho. A apresentação será embalada pelos ritmos do xote, baião e forró, homenageando compositores como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner e Alceu Valença. A transmissão começa às 19h, no perfil do @Sindmepa no Instagram, e segue no perfil da cantora, @thaliasarmanho.

A apresentação será em parceria com o violonista Diego Santos, que vem acompanhando a artista nas lives musicais. Thalia conta que já conhecia o projeto Quartas Musicais e que chegou a frequentar quando ainda era no formato presencial.

Sobre a apresentação, a cantora diz que a música nordestina é presente em seu repertório mesmo fora do período junino. “É um trabalho que eu já venho desenvolvendo há pouco mais de dois anos com um grupo aqui na cidade e nesse momento de pandemia que a gente não está podendo sair, eu resolvi mergulhar novamente nesse repertório que tanto me inspira para poder compartilhar não só um pouco de música nesse momento, mas a importância de tantos mestres da Música Brasileira, em especial nordestina que a gente traz nesse repertório”, diz a artista.

Thalia está desenvolvendo o seu primeiro trabalho autoral enquanto compositora.Ela atua na música como cantora, compositora, instrumentista, preparadora vocal e integra o grupo “Forró Encantado”.

A artista é natural de Belém e iniciou a carreira em 2012. Em 2015, teve a primeira banda chamada “Feira Equatorial”, na qual lançou o EP intitulado Paná e o álbum "O Caminho da Anta".