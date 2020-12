Quarenta anos depois do fim da banda, Led Zeppelin ainda tem vários hits em execução

Há 40 anos, no dia 4 de dezembro de 1980, a banda de rock Led Zeppelin, formada em Londres, anunciava o seu fim. Na ocasião, os integrantes decidiram interromper as atividades da banda, após a morte do amigo e baterista John Bonham.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuiçã (Ecad) aproveitou a data para fazer um levantamento especial em homenagem ao grupo que marcou a história do rock.

A música do grupo mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública foi "Rock and roll", uma canção do quarto álbum de estúdio da banda com a participação especial do pianista Ian Stewart, do Rolling Stones.

Logo em seguida, “Stairway to heaven”, “Whole lotta love”, “D'yer mak'er” e “All my love” completam o top 5 desse ranking.

No banco de dados do Ecad, Led Zeppelin tem 137 músicas cadastradas e um total de 1.828 gravações feitas pela banda e por outros artistas. As cinco músicas mais gravadas, em ordem, foram "Kashmir", "Whole lotta love", "Rock and roll" e "C'mon everybody".

O pagamento de direitos autorais pela execução pública de músicas a autores ou seus herdeiros é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

No caso de execução de músicas estrangeiras no Brasil, o Ecad arrecada os valores e distribui para as associações brasileiras, que os repassam para as associações congêneres do exterior e, consequentemente, aos artistas.

Ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos

1 - Rock and roll - Jimmy Page/John Paul Jones/Led Zeppelin

2 - Stairway to heaven - Jimmy Page/Led Zeppelin

3 - Whole lotta love - Jimmy Page/Led Zeppelin /John Paul Jones

4 - D'yer mak'er - Led Zeppelin /Jimmy Page/John Paul Jones

5 - All my love - John Paul Jones/Led Zeppelin

6 - Immigrant song - Jimmy Page/Led Zeppelin

7 - Black dog - Jimmy Page/John Paul Jones/Led Zeppelin

8 - Kashmir - Jimmy Page/Led Zeppelin

9 - Good times bad times - Jimmy Page/ Led Zeppelin/John Paul Jones

10 - Going to California - Jimmy Page/Led Zeppelin

11 - Ramble on - Jimmy Page/Led Zeppelin

12 - Misty mountain hop - Jimmy Page/John Paul Jones/Led Zeppelin

13 - Dancing days - Jimmy Page/Led Zeppelin

14 - Heartbreaker - John Paul Jones/Led Zeppelin/Jimmy Page

15 - Thank you - Jimmy Page/Led Zeppelin

16 - Since I've been loving you - John Paul Jones/Jimmy Page/Led Zeppelin

17 - Babe I'm gonna leave you - Jimmy Page/Led Zeppelin/Annie Bredon

18 - The ocean - John Paul Jones/Jimmy Page/Led Zeppelin

19 - Fool in the rain - Jimmy Page/John Paul Jones/Led Zeppelin

20 - Houses of the holy - Jimmy Page/Led Zeppelin

Músicas mais gravadas de autoria da banda Led Zeppelin

1 - Stairway to heaven

2 - Kashmir

3 - Whole lotta love

4 - Rock and roll

5 - C'mon everybody

6 - Dazed and confused

7 - Black dog

8 - D'yer mak'er

9 - Thank you

1 - Since I've been loving you

11 - Communication breakdown

12 - Immigrant song

13 - Going to California

14 - Misty mountain hop

15 - Moby dick

16 - The ocean

17 - Heartbreaker

18 - No quarter

19 - Nobody's fault but mine

20 - You shook me