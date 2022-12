Quando é o show da Daniela Mercury no Festival Psica, em Belém? veja o horário e valor dos ingressos

O canto da cidade é dela! Daniela Mercury é uma das atrações mais aguardadas da 10ª edição do Festival Psica, que acontece sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), em Belém. Pensando na expectativa do público, o Oliberal.com fez um compilado de informações para os fãs "esquentarem" antes do show que promete animar a cidade, confira.

Quem é Daniela Mercury?

Considerada a Rainha do Axé, Daniela Mercury é um dos maiores nomes da música brasileira e uma importante figura na causa LGBTQIA+, já que em 2013 assumiu publicamente o seu amor por outra mulher. Seu primeiro lançamento foi em 1991, com o disco homônimo que apresentou para o mundo o sucesso "Swing da Cor", música que contou com a participação especial do grupo Olodum.

Ao todo, são mais de 40 anos de carreira musical, vividos, principalmente, em cima de um trio elétrico, e discos que ganharam destaques na indústria fonográfica, como o "Carnaval Eletrônico", que lhe rendeu uma indicação no Grammy Latino na categoria de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro".

Essa indicação se repetiu com "Baile Barroco", na categoria de "Melhor Vídeo Musical", em 2006, e "Balé Mulato - Ao Vivo", em "Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras", no qual saiu vencedora da estatueta.

Daniela Mercury com o Grammy Latino. (Foto: Reprodução)

Novo álbum de Daniela Mercury

Em 2022, Daniela Mercury presenteou seus fãs com o lançamento de "Baiana", um álbum cheio de ativismo e exaltação da força feminina da mulher brasileira. O projeto embarcou em uma nova sonoridade, na mistura de gêneros musicais, como bossa nova e samba, e em experimentações. O disco conta ainda com a produção de cinco produtores: Mikael Mutti, Juliano Valle, Yacoce Simões, Ubiratan Marques, Jaguar Andrade e Gabriel Póvoas, e 14 faixas inéditas disponibilizadas nas plataformas de streaming.

"É um disco primavera/verão. Faço referência a primavera porque é sempre um período de renovação e que a gente vai viver no verão. Então, vamos florescer na avenida, vamos nos embolar, nos aglomerar, vamos beijar, vamos viver, vamos olhar no olho, vamos sentir o suor bater no corpo, vamos sentir o suor bater no corpo, vamos sentir o cheiro de tinta do abadá. A gente vai com certeza valorizar a vida e o tempo que estivermos juntos muito mais cada vez que a gente tiver a chance de lembrar que ficamos presos tanto tempo. E espero que esse momento de preocupação passe logo", disse ela na época do lançamento.

Em Belém, os fãs paraenses podem esperar por mais de duas horas de um show completamente novo, cheio de trocas de figurino e muita dança. Na setlist, sucessos como "O Canto da Cidade", "Dara", "Soteropolitanamente Na Moral" e "Banzeiro", regravação da composição de Dona Onete, devem animar o público.

Quais as músicas de sucesso da Daniela Mercury?

O Canto da Cidade

Baianidade Nagô

Rapunzel

Nobre Vagabundo

Maimbê Dandá

Onde é o show da Daniela Mercury em Belém e quanto custa?

Daniela Mercury se apresenta em Belém no domingo, dia 18 de dezembro, no Espaço Náutico Marine Club, às 0h. Os ingressos podem ser adquiridos em forma de passaporte, para os dois dias de evento (sábado e domingo), ou individualmente, conforme o dia de preferência do interessado. Veja os valores e como comprar:

Ingresso por dia individual

Lote 3 - sábado: R$ 130

Lote 2 - domingo: RS 110

Passaporte todos os dias

Lote 4 - meia entrada: R$ 180

Lote 4 - inteira: R$ 360

Onde comprar o ingresso?

Os ingressos podem ser comprados virtualmente no site Festival Psica ou presencialmente nas lojas Imaginarium do Shopping Boulevard e Bosque Grão Pará.

