Projeto Jambu Festival realiza exposição em shopping de Belém

O projeto Jambu Festival já é um velho conhecido do público paraense. Realizado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (Facom/UFPA) com apoio de emendas parlamentares, o projeto visa a valorização de artistas locais e da nossa cultura. Caminhando para a etapa de encerramento, o Jambu Festival apresenta uma exposição multímidia entre os dias 28 de maio e 13 de junho no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém.

No evento, o público poderá observar o resultado da união de dois projetos de extensão da Facom/UFPA, o Conexões Periferia e o homônimo Jambu Festival. Os projetos são financiados pelas emendas parlamentares do Senador Paulo Rocha e do ex-Deputado Federal Zé Geraldo, ambos do Partido dos Trabalhadores, e coordenados pela Profa. Dra. Regina Lima, vice-diretora da Facom.

Regina explica sobre a importância dos projetos de extensão das universidades, visto que eles têm entre seus objetivos colocar a sociedade em contato direto com a universidade pública. Ela também reforça que no Jambu Live houve uma preocupação em dar visibilidade a artistas com menor alcance. “É um saldo positivo de investimento na cultura, principalmente em tempos de pandemia”, afirma.

Em dois anos, pelo projeto já foram realizadas uma série de oficinas em escolas públicas dos municípios Belém, Curuçá e Marapanim, ambos no Pará, voltadas para crianças e adolescentes, com oficinas de fotografia, teatro, dança e música. E também oficinas de capacitação para artistas locais com profissionais experientes em áreas como marketing digital e gestão de carreira.

Ano passado, devido a pandemia, o Jambu Live reuniu mais de 70 artistas de música, dança, teatro e performance em mais de 70 horas ao vivo na internet. Nomes como Keila, Jeff Moraes, Arthur Espíndola, Leona Vingativa, Trio Manari, entre outros fizeram parte da programação.

Na exposição desse ano, o público vai poder conferir tudo o que rolou no passado com muita interatividade, som e tecnologia.

Agende-se

Exposição Jambu Live

Data: 28 de maio a 13 de junho

Hora: 10h às 22h

Local: Piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará