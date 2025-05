Projeto Cultura Viva movimenta bairros periféricos de Belém com música e cultura popular

Em maio, Belém recebe a primeira edição do projeto Cultura Viva, uma iniciativa que visa valorizar a cultura local e descentralizar a circulação artística, atingindo bairros afastados do centro da cidade. O evento terá duas edições: a primeira em Icoaraci, neste sábado (17), e a segunda, no bairro do Guamá, dia 24, também sábado.

A programação traz uma diversidade de ritmos, como carimbó, seresta e manifestações da latinidade, com apresentações de artistas que refletem a riqueza cultural da região. O projeto é realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, por meio de edital da Prefeitura de Belém.

Bruno Benitez, músico e idealizador do Cultura Viva, conta que o projeto surgiu inicialmente para divulgar seu quarto álbum, Disco Vivo. “Era para ser uma circulação do meu trabalho, mas resolvi ampliar, convidar outros artistas e envolver as comunidades na seleção dos participantes”, explica. Ele destaca também o papel social do evento: “Queremos movimentar a economia criativa e o microempreendedorismo local, formando um circuito cultural e econômico dentro da própria comunidade”.

Bruno Benitez é um artista que mistura ritmos latino-americanos, como cumbia, salsa e merengue, com gêneros amazônicos, incluindo carimbó, lambada e marabaixo. Com raízes no Pará e no Uruguai, ele transita entre diferentes sonoridades e idiomas, representando a diversidade cultural da região.

Com formato de circulação em dois locais, o Cultura Viva propõe ocupar espaços comunitários que já desenvolvem atividades socioculturais, oferecendo uma programação acessível e voltada para o fortalecimento da cultura local.

Projeto cultural

A primeira edição acontece no sábado (17), às 20h, no Espaço Cultural Coisas de Negro, em Icoaraci, com shows de Bruno Benitez, Batucada Misteriosa e Mestre Ray. A segunda será no próximo sábado (24), no mesmo horário, na quadra da Escola de Samba Bole-Bole, no Guamá, com apresentações de DJ Maderito, Brenda Moraes e Bruno Benitez.

Ambos os eventos terão ingressos a preços simbólicos, R$ 5 mais a doação de 1 kg de alimento, que será destinada a projetos sociais das comunidades anfitriãs.

O projeto Cultura Viva tem o propósito de reforçar a importância de promover a cultura local, descentralizando as ações culturais e fortalecendo a economia criativa das comunidades.

Serviço:

Projeto Cultura Viva - Icoaraci

Data: 17 de maio de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 20h

Local: Espaço Cultural Coisas de Negro — Av. Dr. Lopo de Castro, 1081, Icoaraci

Atrações: Bruno Benitez, Batucada Misteriosa e Mestre Ray

Ingressos: R$ 5 + 1 kg de alimento

Projeto Cultura Viva - Guamá

Data: 24 de maio de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 20h

Local: Quadra da Escola de Samba Bole-Bole — Passagem da Pedreirinha, 153, Guamá

Atrações: DJ Maderito, Brenda Moraes e Bruno Benitez

Ingressos: R$ 5 + 1 kg de alimento