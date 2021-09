Projeto 'Ampli Sessions' encerra com lançamento do clipe 'O Amor'

O Ampli Sessions encerra a temporada nesta quarta-feira (29), com o lançamento do single e clipe “O Amor”, trabalho realizado de forma colaborativa reunindo Dona Onete, Elder Effe e as bandas Dois na Janela e Móbile Lunar. O clipe será liberado às 20h, no Youtube da AmpliCriativa.

A música foi composta por André Moska, da banda Móbile Lunar, e fala sobre a força que o amor traz nesse momento de pandemia, de empatia, de família, amigos, do quanto as pessoas precisam umas das outras. E foi para reforçar essa necessidade do coletivo que o trabalho foi pensado para ser executado de forma colaborativa.

A produção musical é de Davi Paes, que diz que achou a ideia de criação coletiva interessante. "Fiquei muito feliz por receber o convite da Soma Música pra produzir e tocar nesse projeto. Apesar de assumir a posição de produtor, o grande barato de tudo era a liberdade de criação e soma de olhares e escutas musicais de músicos de diferentes vertentes. A música do André Moska foi arranjada por todos os músicos participantes. Uma música que trata desse momento difícil de pandemia que estamos passando onde só o amor vem curando e nos ajudando a superar. E o que é mais amor do que produzir arte coletivamente nesses tempos?”, indaga Davi.

Para o músico, compositor e produtor Elder Effe, esses encontros tendem a fortalecer a cena. “Adoro esse tipo de movimentação, pois fortalece os laços e camaradagens entre os artistas locais e a cena só tem a ganhar com isso. Musicalmente, é super interessante, pois te instiga criativamente e é bonito ver a soma de vários estilos e modos de trabalhos de arranjo”, conta.

O clipe tem direção de Laércio Esteves e as cenas foram gravadas no estúdio Apce e na casa dos participantes. "Realizar um projeto desse em meio à pandemia é um desafio. Primeiro que, pela segurança de todos, a equipe é reduzida, a gente acaba tendo que executar muitas coisas com poucos braços, mas também tem a questão do conteúdo virtual, que ainda tem sido um grande processo de aprendizado”, conta Joelle Mesquita, da Soma Música, idealizadora do projeto.

Aprovado pela Lei Aldir Blanc Pará em 2021, a segunda temporada ganhou o nome de Ampli Sessions – Edição Especial por apresentar um formato reduzido quando os artistas convidados tocam três músicas autorais em uma produção intimista. Félix Robatto, Steamy Frogs e Inesita são os participantes das sessions desta edição. A ideia é divulgar a cena musical independente do Pará.