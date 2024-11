Proclamando o amor: Mr Dan se apresenta hoje (14), em Belém

Nesta quinta-feira (14), o trio Mr. Dan estará fazendo um show no NaBêra. Além do grupo, estarão por lá se apresentando: Tamo Junto, Thaigo Costa, Irreverência e Allison Muniz.

Daniel (vocal), Fábio (baixo) e Bruno (bateria), que fazem parte do Mr Dan, retornam para a capital paraense com o novo projeto "No Ar em Sampa", gravado em São Paulo. A banda surgiu em 2003 e logo conquistou a atenção do público e da classe artística por sua musicalidade, suas composições marcantes e por uma incrível presença de palco.

Para quem não lembra, Daniel é irmão do Rodriguinho e juntos eles têm o projeto Legado que também conta com a participação de Gaab, filho do ex-BBB. Além disso, Daniel é um dos maiores compositores do Brasil, tendo hits gravados por Thiaguinho, Sorriso Maroto, dentre outros.

Agende-se

Data: hoje, 14

Hora: 21h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém - PA