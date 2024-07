Mr. Dan apresenta 'No Ar em Sampa' com 10 faixas

Mr. Dan chega com seu novo projeto: "No Ar em Sampa". O álbum conta com 10 faixas, sendo 4 inéditas. O projeto foi gravado em um rooftop em São Paulo.

Na última semana, a banda lançou a primeira parte de "No Ar em Sampa", com a liberação dos singles :"Só Agradecer", "Poutz", "Eu Faço O Quê?", "No Ar" e "Atrás do Amor", com participação de Lucas Carlos.

"Ansiedade a mil! Foi tudo pensado com muito carinho e cuidado especialmente para meus fãs", compartilhou o vocalista Dan em suas redes sociais, demonstrando a dedicação e o carinho investidos no projeto.

O sucesso da música "Atrás do Amor", com a participação de Luccas Carlos, tem sido impressionante, rapidamente alcançando o topo das paradas e destacando-se nas plataformas de streaming. Além disso, o single "Eu Faço O Quê?", escrito por Thiaguinho, Rodriguinho e Dan, promete conquistar o público.

VEJA MAIS

Cada vez mais elogiados pela classe artística, o trio Dan (vocal), Fábio (baixo) e Estevez (bateria), surgiu em 2003 e logo conquistou a atenção do público com suas composições marcantes e por uma incrível musicalidade.

Com fortes influências da Black Music, R&B e Soul, a banda performa perfeitamente e traz um som original e versátil. Após o sucesso na turnê #ExperiColors, que rodou todo o Brasil, agora em 2024, a MR. DAN se encontra em um momento ainda mais inspirador e vem inovando o mercado e o jeito de fazer música no Brasil com o EP “No Ar em Sampa”.