Clipe de 'Calculista', primeira canção póstuma de Marília Mendonça, é lançado; assista

Nesta sexta-feira (03), o clipe da primeira canção póstuma de Marília Mendonça, 'Calculista', gravada ao lado do seu irmão, João Gustavo e seu parceiro de dupla, Dom Vittor, foi lançado no Youtube. O projeto quase foi engavetado devido a trágica morte da sertaneja, vítima de um acidente aéreo no dia 5 de novembro. As informações são do Hugo Gloss.

"Seguir com nosso projeto se tornou uma missão, porque além de ser um desejo nosso, também era o da minha irmã. Teremos sempre em nossa memória as palavras e os ensinamentos que sempre fez questão de nos passar, talvez o maior deles tenha sido o de sermos nós mesmos sempre, não perder nossa identidade seja qual for a situação", contou Gustavo. O clipe de ‘Calculista’ foi gravado na casa de Marília, em maio de 2021, confira o resultado:

Para ser lançado oficialmente, o projeto recebeu o incentivo da mãe dos irmãos, que ressaltou a vontade da filha de lançar o trabalho ao lado de Gustavo. "Ela não cansa de me lembrar o quanto Marília estava empolgada com o projeto".